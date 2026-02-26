Michaell Chirinos es tajante: señala lo que le falta al futbolista hondureño y pone de ejemplo a Dereck Moncada por esta razón

El jugador Michaell Chirinos volvió a los terrenos de juego en el triunfo de Olimpia 3-0 sobre el Choloma y tras el partido insistió en que su elegido para la Selección de Honduras es Pedro Troglio por su conocimiento sobre el futbolista hondureño.

“Chiri” dejó claro que comparte la opinión de su entrenador Eduardo Espinel que al futbolista hondureño le hace falta creérsela más para demostrar su talento dentro del terreno de juego.

“El jugador hondureño si tiene los pies sobre la tierra y estamos todos en la misma línea, daremos mucho de qué hablar y esperemos que esta vez sea así”, comenzó diciendo Chirinos.

En ese caso, el habilidoso extremo de Olimpia puso como ejemplo a Dereck Moncada que a sus 18 años se cuida para dar el paso al fútbol europeo y ya trabaja con dinámicas de primer mundo.

“Dereck Moncada es el mejor ejemplo que podemos tener actualmente en el fútbol hondureño, un cipote que se cuida, que tiene buena alimentación, que tiene preparador físico aparte y que le está exigiendo, que pide consejos y ahí están los resultados”, amplió.

¿Por qué son sumisos?

Por otro lado, aseguró que los futbolistas hondureños son sumisos por el temor a equivocarse, pero que esa cultura viene desde el fútbol formativo, donde no hay personal capacitado para orientar a los jóvenes.

“Es la pena, el miedo a equivocarse. Cuando vas a otros países no tenes margen de error, pero al final es fútbol y viene de abajo, de las categorías menores, debes tener una persona que te esté diciendo las cosas, pero no hay, ni habrá”, cerró.