Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Michaell Chirinos es tajante: señala lo que le falta al futbolista hondureño y pone de ejemplo a Dereck Moncada por esta razón

Michaell Chirinos también fijó su postura sobre quién debe ser el nuevo entrenador de la Selección de Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Michaell Chirinos habló de Dereck Moncada y su momento en el Inter de Bogotá. Foto: X Olimpia.
Michaell Chirinos habló de Dereck Moncada y su momento en el Inter de Bogotá. Foto: X Olimpia.

El jugador Michaell Chirinos volvió a los terrenos de juego en el triunfo de Olimpia 3-0 sobre el Choloma y tras el partido insistió en que su elegido para la Selección de Honduras es Pedro Troglio por su conocimiento sobre el futbolista hondureño.

“Chiri” dejó claro que comparte la opinión de su entrenador Eduardo Espinel que al futbolista hondureño le hace falta creérsela más para demostrar su talento dentro del terreno de juego.

Olimpia da el primer golpe antes del clásico: dos noticias que marcan la diferencia ante Marathón

ver también

Olimpia da el primer golpe antes del clásico: dos noticias que marcan la diferencia ante Marathón

“El jugador hondureño si tiene los pies sobre la tierra y estamos todos en la misma línea, daremos mucho de qué hablar y esperemos que esta vez sea así”, comenzó diciendo Chirinos.

En ese caso, el habilidoso extremo de Olimpia puso como ejemplo a Dereck Moncada que a sus 18 años se cuida para dar el paso al fútbol europeo y ya trabaja con dinámicas de primer mundo.

Para no repetir lo de Reinaldo Rueda: las claves que exige Francis Hernández al nuevo DT de Honduras

ver también

Para no repetir lo de Reinaldo Rueda: las claves que exige Francis Hernández al nuevo DT de Honduras

“Dereck Moncada es el mejor ejemplo que podemos tener actualmente en el fútbol hondureño, un cipote que se cuida, que tiene buena alimentación, que tiene preparador físico aparte y que le está exigiendo, que pide consejos y ahí están los resultados”, amplió.

¿Por qué son sumisos?

Por otro lado, aseguró que los futbolistas hondureños son sumisos por el temor a equivocarse, pero que esa cultura viene desde el fútbol formativo, donde no hay personal capacitado para orientar a los jóvenes.

Publicidad

“Es la pena, el miedo a equivocarse. Cuando vas a otros países no tenes margen de error, pero al final es fútbol y viene de abajo, de las categorías menores, debes tener una persona que te esté diciendo las cosas, pero no hay, ni habrá”, cerró.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Michaell Chirinos conmueve a todo Olimpia con la confesión que nadie esperaba tras ganar la Copa 40
Honduras

Michaell Chirinos conmueve a todo Olimpia con la confesión que nadie esperaba tras ganar la Copa 40

Olimpia tenía una oferta sobre para dejarlo ir, toma decisión con su contrato y en este equipo jugará
Honduras

Olimpia tenía una oferta sobre para dejarlo ir, toma decisión con su contrato y en este equipo jugará

Decisión tomada: la noticia que se confirma en Olimpia de Michaell Chirinos tras la oferta que llegó
Honduras

Decisión tomada: la noticia que se confirma en Olimpia de Michaell Chirinos tras la oferta que llegó

En Costa Rica le llovieron críticas y ahora le envió un mensaje al Bocha Batista: "Quiero seguir"
Costa Rica

En Costa Rica le llovieron críticas y ahora le envió un mensaje al Bocha Batista: "Quiero seguir"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo