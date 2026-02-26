Olimpia da el primer golpe antes del clásico: dos noticias que marcan la diferencia ante Marathón

Olimpia sigue recuperando piezas claves para afrontar el torneo Clausura 2026 en el que suman 11 unidades tras siete partidos disputados y logrados a través de tres triunfos y dos empates.

El próximo domingo los de Eduardo Espinel buscarán sacar los tres puntos en su visita a San Pedro Sula cuando enfrente al Marathón de Pablo Lavallén que atraviesa por una crisis de empatitis.

Para ese duelo, Espinel ya recibió dos grandes noticias: Enmanuel Hernández ya cumplió su partido de suspensión y podrá volver al once inicial. Al defensor uruguayo se une como el regreso de Michaell Chirinos.

Chirinos estuvo fuera de acción por más de un mes desde que se disputó la final ante Marathón. El habilidoso extremo ya vio sus primeros minutos en el triunfo 3-0 sobre Choloma y podrá formar parte del juego ante los verdes.

Canal y hora del clásico Marathón vs. Olimpia

El clásico Marathón vs. Olimpia se disputa este domingo 1 de marzo a las 3:00 de la tarde y será transmitido por canal Deportes TVC y su sitio web.

Posibles alineaciones

Marathón: Jonathan Rougier, Henry Figueroa, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damin Ramírez, Nicolas Messiniti, Alexy Vega, José Aguilera, Maylor Núñez, Jaylor Fernández.

Olimpia: Edrick Menjívar, Enmanuel Hernández, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Kevin Güity, Agustín Mulet, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Jorge Benguché y Yustin Arboleda.