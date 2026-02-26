Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Olimpia da el primer golpe antes del clásico: dos noticias que marcan la diferencia ante Marathón

El Olimpia viene de ganarle al Choloma y buscará su primer triunfo en un clásico en este Clausura 2026 de la Liga Nacional.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Olimpia buscará su primer triunfo en un clásico en el primer torneo de Liga Nacional. Foto: X Olimpia.
Olimpia buscará su primer triunfo en un clásico en el primer torneo de Liga Nacional. Foto: X Olimpia.

Olimpia sigue recuperando piezas claves para afrontar el torneo Clausura 2026 en el que suman 11 unidades tras siete partidos disputados y logrados a través de tres triunfos y dos empates.

El próximo domingo los de Eduardo Espinel buscarán sacar los tres puntos en su visita a San Pedro Sula cuando enfrente al Marathón de Pablo Lavallén que atraviesa por una crisis de empatitis.

“Ojo con las modas”: Eduardo Espinel lanza advertencia directa a Francis Hernández por el nuevo DT de Honduras

ver también

“Ojo con las modas”: Eduardo Espinel lanza advertencia directa a Francis Hernández por el nuevo DT de Honduras

Para ese duelo, Espinel ya recibió dos grandes noticias: Enmanuel Hernández ya cumplió su partido de suspensión y podrá volver al once inicial. Al defensor uruguayo se une como el regreso de Michaell Chirinos.

Chirinos estuvo fuera de acción por más de un mes desde que se disputó la final ante Marathón. El habilidoso extremo ya vio sus primeros minutos en el triunfo 3-0 sobre Choloma y podrá formar parte del juego ante los verdes.

“Vendiendo humo”: estalla la controversia en Olimpia y hacen fuertes señalamientos contra Eduardo Espinel

ver también

“Vendiendo humo”: estalla la controversia en Olimpia y hacen fuertes señalamientos contra Eduardo Espinel

Canal y hora del clásico Marathón vs. Olimpia

El clásico Marathón vs. Olimpia se disputa este domingo 1 de marzo a las 3:00 de la tarde y será transmitido por canal Deportes TVC y su sitio web.

Posibles alineaciones

Marathón: Jonathan Rougier, Henry Figueroa, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damin Ramírez, Nicolas Messiniti, Alexy Vega, José Aguilera, Maylor Núñez, Jaylor Fernández.

Publicidad

Olimpia: Edrick Menjívar, Enmanuel Hernández, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Kevin Güity, Agustín Mulet, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Jorge Benguché y Yustin Arboleda.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Marathón sacude a Honduras con la respuesta a una polémica en la que se ve involucrado en pleno Clausura 2026
Honduras

Marathón sacude a Honduras con la respuesta a una polémica en la que se ve involucrado en pleno Clausura 2026

“La prensa no dice nada”: grande de Honduras sufre el problema que nadie esperaba y da un ultimátum
Honduras

“La prensa no dice nada”: grande de Honduras sufre el problema que nadie esperaba y da un ultimátum

“Acuerdo”: Héctor Castellanos deja respuesta final a Marathón y en este club jugará el resto de 2026
Honduras

“Acuerdo”: Héctor Castellanos deja respuesta final a Marathón y en este club jugará el resto de 2026

El gesto de Fredy Pérez contra la afición de Comunicaciones
Guatemala

El gesto de Fredy Pérez contra la afición de Comunicaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo