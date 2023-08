Motagua cayó ayer 2-0 ante Olimpia en la actividad de la quinta jornada del Torneo Apertura 2023, resultado que para Ninrod Medina fue la realidad que vive su equipo en estos momentos, en el que mencionó que a pesar de las opciones que se tuvieron no se fue contundente, mientras para el rival fue todo lo contrario.

“Seguramente es la realidad, este juego es la realidad del Motagua, es así y hay que enfrentarlo como tal. Hoy se mostraron dos facetas muy claras, con bastantes ocasiones y haciendo un fútbol bastante práctico, pero nos mató el gol que nos cayó al final del primer tiempo por desconcentración. El segundo tanto nos desdibujó en el complemento. No se tuvo mucha claridad”, dijo Medina.

“Es la realidad de hoy. El club venía mostrando cosas buenas y hoy también se mostraron pese al resultado. El primer tiempo, fuera del gol del Olimpia, tuvimos muchas ocasiones, llegamos y hubo una conexión buena en ataque. ¿Cuántas claras tuvo el Olimpia? No fue como que Rougier atajó cinco remates”, agregó.

Medina también se limitó a opinar del trabajo de la cuarteta arbitral: “Del arbitraje no vamos a hablar. Cualquier resultado, sea bueno o malo, siempre oculta situaciones que no estamos haciendo bien. Perder no está en el argumento de ningún equipo, hoy los goles de Arboleda nos pusieron una loza muy pesada, intentamos cambiarlo, pero al final no dio resultado”.

“El rival también juega e hizo un gran partido. Nos vamos tristes porque teníamos una expectativa diferente y creíamos, por cómo veíamos trabajando, que el partido podría darse de una mejor manera”, finalizó.

¿En qué posición está Motagua?

El Ciclón Azul se quedó en la cuarta casilla de la tabla con seis puntos, producto de un triunfo, tres empates y una derrota.