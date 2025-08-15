Le ganó un título a Motagua, se retiró por un duro motivo y este es su estado de salud en Honduras tras ser apuñalado a sus 39 años

Honduras despertó con una dura noticia sobre un jugador que hace unos años le ganó una final a Motagua en Liga Nacional.

El futbolista ha pasado por varias etapas en su vida, pero en las últimas horas estuvo a punto de morir a sus 39 años de edad.

Y es que Jorge Armando Cardona, mejor conocido como “Ñangui” fue apuñalado con un arma blanca tipo machete y tuvo que ser ingresado a un hospital de El Progreso, Yoro.

El hecho ocurrió a las 2:30 de la madrugada, según el informe de la policía, el ex jugador de Honduras Progreso comenzó a recibir atención por las multiplés heridas que presentaba.

Las autoridades aseguraron que el arma con el que atacaron al “Ñangui” fue tipo machete y que el suceso ocurrió en la 36 Guaymas de El Progreso, un lugar peligroso de la zona.

Hasta el momento se desconoce quién y porqué fue herido el recordado carismático futbolista de la Liga Nacional de Honduras y campeón con el Honduras Progreso. Lo que se indica es que Cardona está estable y recuperándose de las heridas.

“Ñangui” Cardona fue ingresado de emergencia a un hospital de Honduras.

¿Quién es el “Ñangui” Cardona y el duro motivo por el que se retiró?

Debutó en la Liga Nacional de Honduras en la campaña 2014-15, donde impactó a muchos con su talento a pesar de ser un jugador pequeño de estatura.

Cardona tuvo sus comienzos desde segunda división donde logró el ascenso y mientras jugaba a la pelota combinaba su aventura trabajando de albañil.

Fue fundamental con los “Arroceros” para vencer a Motagua en la final de 2015 que ganaron por penales, ese año también eliminaron a Olimpia en semifinales.

Tras salir del club en 2018 tuvo un breve paso por Marathón, pero no rindió como esperaba. Hasta que en 2020 decidió retirarse por unos duros problemas que sufría en la rodilla.

Jugó 158 partidos en la Liga Nacional de Honduras y anotó 12 goles. Luego de eso se fue a Estados Unidos a trabajar para sostener a su familia.

“Estamos trabajando en una compañía muy buena, gracias a Dios. Vamos poco a poco. Aquí en Estados Unidos es más duro, pero también se gana mejor que en Honduras”, aseguraba en su momento a medios catrachos.

Trabajó en su momento de albañil y vendiendo baleadas cuando era futbolista. Fotos: La Prensa.

Tras dejar Estados Unidos regresó a Honduras y a pesar de su lesión se le ha visto jugar en torneos de veteranos, una pasión que no olvida.

En cuanto a su vida cotidiana, nunca dejó de trabajar, incluso en su momento llegó a vender baleadas en El Progreso.

Ahora lucha por su salud en un hospital tras ser macheteado y toda Honduras espera la recuperación de uno de los futbolistas más carismaticos que tuvo la Liga Nacional, Jorge Armando Cardona, mejor conocido como “Ñangui”.

En su momento fue capaz de poner de rodillas a Olimpia y Motagua en la Liga Nacional de Honduras.