Le notifican a Motagua el plan de Luis Vega sobre su futuro: ¿Firmará la renovación?

Luis Vega es uno de los jugadores fetiches de Reinaldo Rueda en la Selección de Honduras.

El defensor central es agente libre ya que decidió no renovar con Motagua pero tampoco ha logrado encontrar equipo para ser legionario.

Pese a ello se encuentra entrenando con el ´Ciclón Azul´ lo que despertó la posibilidad de que finalmente se quedara, aunque parece que no será así.

Reinaldo Rueda confirma el plan de Luis Vega para su futuro

El director técnico de la Selección de Honduras confirmó en entrevista con la Mesa Redonda de Deportes TVC lo que Vega tiene planificado.

“El caso de Luis Vega está por definirse, aún no se define. Es una pena que no se haya dado esa transferencia que sigue esperando. Creyó que se iba a dar ahora en la pausa de Copa Oro. Ojalá eso no lo haya afectado tanto para que podamos tener a Luis Vega en un buen nivel en la Liga Nacional”.

Asimismo el seleccionador catracho mostró su descontento con la falta de trabajo por parte del jugador durante varias semanas.

“Vega dejó de entrenar un mes completo, como yo le decía ¿Si te llama Bayern Múnich qué pasa? Te rompes la primera semana porque no estás entrenando, no estás preparado para la élite. No podés invertir 5-10 años de tu carrera para tirarlo en un mes completo”, apuntó.

Es así como el futuro del central de 24 años seguirá en veremos y acumulará 3 meses sin jugar un partido oficial a nivel de clubes y 2 a nivel de Selección.

El último encuentro de Vega fue el 17 de junio en la jornada 1 de la Copa Oro cuando Honduras perdió 6-0 frente a Canadá.

Cabe recordar que Vega, según declaraciones de su padre, rechazó la posibilidad de ir a Saprissa de Costa Rica.

Reinaldo Rueda revela cuándo dará a conocer la convocatoria

El entrenador de la Bicolor también aprovechó a contar cuándo daría a conocer la convocatoria de Honduras de cara a la primera doble fecha de Eliminatorias.

Rueda confirmó que el próximo martes 26 de agosto estará el listado oficial y que la Selección se comenzará a reunir a partir del día 29.

Honduras enfrenta a Haíti en Curazao y recibe a Nicaragua en las primeras dos jornadas de la Tercera Ronda Eliminatoria de Concacaf.