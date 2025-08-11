Motagua escoge al sustituto de Luis Vega y ya está en pláticas para fichar a un nuevo defensa

Motagua está envuelto en momentos de muchísimas dudas con respecto a su rendimiento y armado del plantel.

El ´Azul´ vive un momento muy complicado luego de las 3 derrotas consecutivas en el inicio del Apertura 2025.

Se rumora que el puesto del director técnico, Diego Vázquez, está en duda pero también hay muchas críticas sobre el director deportivo, Emilio Izaguirre, por el armado del plantel.

Las ´Águilas´ perdieron a dos jugadores claves: el delantero Rodrigo Auzmendi que se marchó a Banfield y también el central Luis Vega que se negó a renovar.

Motagua ya tiene pláticas avanzadas con un nuevo defensor

Si bien la prioridad de los motagüense siempre fue renovar a Vega ya que es un central consolidado, lo cierto es que el jugador rechazó todas las propuestas.

Es debido a eso, que la dirigencia del ´Azul Profundo´ desde hace unos días comenzó a ejecutar un plan de contingencia.

Fútbol Centroamérica ha podido conocer en EXCLUSIVA que Motagua está en pláticas avanzadas para fichar al defensor, Yefri Ramos.

Ramos, 18 años, pertenece a Real Sociedad de Tocoa, equipo que descendió en el último torneo de Liga Nacional.

El defensa es uno de los de los grandes prospectos del fútbol hondureño en esa posición ya que ha sido seleccionado den varias selecciones menores.

La información indica que Motagua ya envió una propuesta y espera cerrar el traspaso esta semana. En Real Sociedad estudian la oferta recibida.

De concretarse, el ´Azul´ seguiría fortaleciendo su defensa con talentos jóvenes ya que tienen a Giancarlo Sacaza y habrían fichado para 2026 a Pablo Cacho de Victoria.