Eduardo Espinel confirma la noticia que todo Olimpia quería escuchar; podría cambiar el futuro del club

La preocupación en Olimpia es máxima debido al desarmado del plantel que parece estar viviendo.

Los ´Merengues´ primero perdieron al contención Carlos Pineda que se marchó a Sporting FC de Costa Rica.

Posteriormente vieron como el central Julián Martínez se despidió del club al marcharse a Portugal y unirse a Alverca FC.

Y ahora están a horas de perder a su tercer hombre fuerte ya que Alberth Elis está muy cerca de también ir a Portugal.

Publicidad

Publicidad

ver también Alberth Elis sorprende a todos y deja caer de forma inesperada una bomba en Olimpia

Eduardo Espinel da la noticia que todo Olimpia quería escuchar

Es debido a estas bajas sensibles que la afición merengue ha mostrado su preocupación ya que ven como el plantel que salió campeón se debilita.

La inquietud de la situación también envuelve al director técnico del club, Eduardo Espinel.

Si bien el entrenador uruguayo entiende las salidas de esos jugadores, lo cierto es que ve que cada vez tiene menos herramientas.

Publicidad

De hecho, Espinel ya había comentado durante la semana la necesidad de hacer fichajes y reforzar al equipo.

Publicidad

Fue en esa línea que tras el empate 2-2 ante Juticalpa, el DT dio una gran noticia para todo el olimpismo.

Publicidad

Espinel confirmó que Olimpia irá, como mínimo, por un fichaje y dio a conocer en qué posición buscarán reforzarse.

“Sé que la dirigencia está trabajando. La prioridad, una vez se fue Carlos Pineda, es ocupar ese espacio, de hecho hay tratativas. Esa es la prioridad. Ojalá que no haya otros lugares a ocupar, la preocupación está porque por la exigencia que tenemos necesitamos una competencia interna que haga competitivo a todos los jugadores”.

Publicidad

Publicidad

Sumado a las declaraciones de Espinel, el periodista Álvaro De La Rocha dio a conocer que el plan de la dirigencia merengue es utilizar el cupo de extranjero que aún tiene disponible en un mediocampista.

Publicidad

Asimismo Espinel confirmó que no está interesado en fichar al central Luis Vega que quedó libre de Motagua.

Publicidad

“No tengo información. Seguramente la idea es poder es completar el plantel con algún otro jugador, pero se hace difícil en el medio local a esta altura del campeonato poder tener un jugador de la jerarquía de Julián. Tiene que tener la jerarquía de Julián, sino nos quedamos con lo que tenemos”, indicó.

Publicidad

Es así como Olimpia deja en claro que está en el mercado y que espera reforzar el mediocampo con un jugador internacional.

Cabe destacar que el actual campeón de Honduras ya se reforzó en defensa con la llegada de Facundo Queiroz.

Publicidad