Motagua vs. Olimpia: a qué hora y dónde ver el clásico de la Liga Nacional de Honduras

Motagua y Olimpia se enfrentan este domingo 12 de abril en una nueva edición del clásico correspondiente a la jornada 18 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Los drigidos por Javier López llegan al encuentro con la intención de recomponer el camino tras haber perdido el invicto de 15 partidos en la derrota ante Marathón (1-0) en la jornada anterior.

ver también “Me asusté”: Jeaustin Campos rompe el silencio y revela la verdad detrás de su decisión de quedarse en Real España

Por su parte, el cuadro de Eduardo Espinel llegan con triunfantes tras haber vencido 2-1 al Victoria, pero en su recuerdo está la derrota ante el Ciclón Azul en la primera vuelta y saldrán en busca de la revancha.

El club azul es segundo en la tabla de posiciones con 29 unidades, mientras el Olimpia está al acecho y es tercero con 26 puntos que lo han puesto de vuelta en la pelea por el liderato.

¿A qué hora se juega?

ver también Motagua llega golpeado al clásico: polémica complica al club antes de enfrentar a Olimpia

El duelo está programado para dar inicio a las 5:15 de la tarde en el estadio Nacional “Chelato” Uclés. Motagua lanzó un comunicado pidiendo armonía en el clásico y confirmó que permitirá la presencia de ambas aficiones.

“Permitamos que nuestras famiilias y amigos asistan al estadio en paz y tranquilidad, el fútbol es una fiesta que debemos compartir, que nos une, que se celebra con responsabilidad. Por ello, invitamos a todos los asistentes a vivir este clásico en armonía, respeto y cordialidad”, indicó el club azul.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver el Clásico?

El juego será transmitido a través del canal Deportes TVC en Honduras y a través de su sitio web con señal para el resto del mundo con suscripción de paga previa.

Tweet placeholder

Publicidad

Así se jugará el resto de la jornada

Marathón vs. Olancho FC (Domingo 12 de abril)

Lobos UPNFM vs. Real España (Domingo 12 de abril)

Victoria vs. Choloma (Lunes 13 de abril)

Juticalpa vs. Platense (Miércoles 15 de abril)