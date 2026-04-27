A 45 días del Mundial 2026, se confirma la lesión de Luka Modric y si podrá jugar contra Panamá: “Doble fractura”

A 45 días del Mundial 2026, Croacia recibió una noticia que genera preocupación: Luka Modric sufrió una lesión jugando con el Milan y su estado físico queda bajo observación de cara al torneo.

La situación también es seguida de cerca por Panamá, ya que Croacia será uno de sus rivales en la fase de grupos. Por eso, la posible condición de Modric podría convertirse en un factor importante para el duelo ante los canaleros.

ver también Atención, Panamá: figura de Inglaterra corre riesgo de perderse el Mundial 2026 a falta de 46 días

¿Podrá Luka Modric jugar ante Panamá en el Mundial 2026 tras su lesión?

Según informó Sportske Novosti, Luka Modric sufrió una doble fractura en el pómulo durante el empate 0-0 entre AC Milan y Juventus por la Serie A. La lesión encendió las alarmas, ya que lo dejaría sin actividad con su club en el cierre de la temporada.

Pese a la gravedad del golpe, el panorama no sería completamente negativo para Croacia. Modric todavía tendría opciones de llegar al Mundial 2026, aunque probablemente debería hacerlo con una máscara protectora y bajo evaluación médica constante.

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¿Cuándo juega Panamá ante Croacia en el Mundial 2026?

El partido de Panamá contra Croacia se jugará a las 6:00 PM (hora de Panamá) el martes 23 de junio de 2026. Será el segundo enfrentamiento para los panameños en el Grupo L.

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¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial 2026?

Panamá comenzará su participación mundialista el 17 de junio frente a Ghana en Toronto. Luego, el equipo panameño deberá medirse ante Inglaterra y Croacia, dos rivales de peso dentro del Grupo L.

Datos claves

Luka Modric sufrió una doble fractura en el pómulo , lesión que encendió las alarmas en Croacia

, lesión que encendió las alarmas en Croacia El croata podría llegar al Mundial 2026 con una máscara protectora , aunque seguirá bajo evaluación médica.

, aunque seguirá bajo evaluación médica. Panamá enfrentará a Croacia el martes 23 de junio de 2026, en su segundo partido del Grupo L.