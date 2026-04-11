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Motagua llega golpeado al clásico: polémica complica al club antes de enfrentar a Olimpia

Motagua encarará un nuevo clásico ante Olimpia, pero el DT Javier López tendrá que resolver un problema que fue oficializado.

José Rodas

Por José Rodas

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Motagua perdió el invicto de 13 partidos ante Marathón. Foto: X Motagua.
Motagua perdió el invicto de 13 partidos ante Marathón. Foto: X Motagua.

Motagua se enfrenta este domingo a Olimpia en el clásico capitalino por la jornada 18 del Clausura 2026 de la Liga Nacional, pero lo hará sin el brasileño John Kleber.

El futbolista salió expulsado en la derrota del Ciclón Azul ante Marathón (1-0) y este día se confirmó que John Kleber no podrá estar por los próximos tres juegos, según el castigo impuesto por la Comisión de Disciplina.

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“Sos un cagón, mierdero”, son las palabras que utilizó el atacante contra el árbitro central Jefferson Escobar, según insertó el juez en el informe.

En ese contexto, Kleber no podrá estar en los juegos ante Olimpia, Juticalpa y Olancho FC; mientras su equipo pelea por el liderato al cierre del campeonato hondureño.

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Mientras tanto, el cuadro de Eduardo Espinel llegará fortalecido en el ataque, luego que Jerry Bengtson volviera a entrenar en la dinámica del grupo tras no ser considerado en dos partidos consecutivos.

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Además del “avestruz”, también estará el colombiano Yustin Arboleda tras recuperarse de una pequeña lesión. Otro que vuelve es David Flores, quien ya cumplió su suspensión tras salir expulsado.

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