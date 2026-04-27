“La raíz del fracaso”: Rolando Fonseca explota en vivo y apunta sin piedad a Machillo Ramírez por la eliminación de Alajuelense

Era cuestión de tiempo para que el estrepitoso fracaso de Liga Deportiva Alajuelense, vigente campeón nacional, en el Clausura 2026 se hiciera eco en la reacción de una de las voces más pesadas del fútbol de Costa Rica: la de Rolando Fonseca.

Este lunes por la mañana, el histórico ex futbolista aprovechó su espacio en Teletica para realizar una extensa exposición en la que señaló, punto por punto, los motivos que llevaron a la debacle del equipo de Óscar Ramírez, que recibió el tiro de gracia en el Estadio Edgardo Baltodano a manos de Municipal Liberia… y “El Principito” no tuvo piedad ni con el DT más ganador de la historia del club.

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“El técnico está por encima de la institución”

Fonseca apuntó a todos los niveles de la institución manuda, acusándolos de solapar la mediocridad a lo largo del semestre. “La negligencia es la raíz del fracaso. El ser permisivo, y ¿quiénes fueron los permisivos? Junta Directiva, gerente deportivo y hasta el mismo técnico”, comenzó disparando.

Muy lejos de exculpar al “Machillo” Ramírez, el ahora analista deportivo criticó el poder desmedido que se le otorgó en el camerino: “Como el técnico está por encima de la institución, por eso sucede todo esto. Fueron permisivos, ahí decían muchos ‘aquí estoy’ pero nunca estuvieron, como esos ‘fichajes bomba'”.

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Además, recordó las constantes excusas que se dieron en la primera vuelta del campeonato y que nunca se tradujeron en una mejora real. “Nunca honraron el discurso de lo que decían. ‘Después de la quinta fecha vamos a estar esto, vamos a estar lo otro’, y eso se da con resultados. Nunca los tuvieron. (…) En Alajuela no han sabido gestionar el éxito. No sabemos si van a ser cinco años de sequía o qué lo que viene ahora”, sentenció.

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Fonseca también cuestionó la integridad del plantel al no aplicar los valores de la institución, haciendo alusión directa a los actos de indisciplina fuera de la cancha: “…ahí están las famosas fiestas”.

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“¿Fueron solidarios, arriesgarse los unos por los otros? No, hay jugadores que hasta están molestos porque aquel llegaba y caminaba mientras los otros corrían. ¿Y quién permitía eso? Hasta el mismo técnico lo permitió”, completó el histórico goleador de La Sele.

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En síntesis

Fonseca señaló a la Junta Directiva y al “Machillo” por permitir que el éxito del campeonato anterior se les subiera a la cabeza, descuidando la exigencia diaria.

El ex goleador reveló que existen roces internos porque unos jugadores “corrían” mientras otros “caminaban” y se iban de fiesta.

Más allá de Alajuelense, Rolando criticó la falta de integridad de la nueva generación de futbolistas.