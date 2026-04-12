Motagua vs. Olimpia, suspendido: se reporta la muerte de un aficionado tras la batalla campal entre aficionados y policía

Último momento: Motagua vs. Olimpia se cancela por enfrentamientos entre aficionados y policía
Este domingo, Motagua recibe como club local a Olimpia en una nueva edición del Clásico correspondiente a la jornada 18 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
El estadio Chelato Uclés será testigo de este gran partido que se llevará a cabo a partir de las 5:15 de la tarde y será transmitido por las pantallas de Deportes TVC.
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Motagua es segundo lugar con 29 puntos y Olimpia Olimpia ocupa el tercer puesto con 26 unidades. Es un partido parejo en el que, si el León obtiene una victoria por más de tres goles, el azul profundo podría bajar de puesto. Real España es el líder con 30 puntos.