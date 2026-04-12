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Motagua vs. Olimpia, suspendido: se reporta la muerte de un aficionado tras la batalla campal entre aficionados y policía

Motagua vs. Olimpia ha sido cancelado por disturbios y hay una persona muerta, según los informes.

CAMBIO DE PLANES

Giro inesperado: el Clásico entre Olimpia y Motagua se va a jugar. A la 6:00 de la tarde es la nueva hora. 

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OTRO VIDEO MÁS DEL RELAJO

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UN AFICIONADO MUERTO

EN HRN informan que un impacto de bala le quitó la vida a un aficionado, son cuatros los heridos que llegaron al hospital escuela.

CAMBIO DE PLANES

Informa el periodista Julio Cruz que el Clásico puede cambiar de rumbo y jugarse.

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MÁS DE TODO LO QUE SE HA DADO

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TRES HERIDOS EN EL HOSPITAL ESCUELA

En HCH informan que tres personas llegaron heridas al hospital, pero no se ha dado alguna noticia sobre fallecimientos.

SAID MARTINEZ NO DA EL BRAZO A TORCER

"La decisión de no pitar el partido es irrevocable. El carro de Saíd Martínez está destruido y no está en condiciones para salir a impartir justicia. No se juega, la decisión se tomó en conjunto y no se dirigirá, no vamos a salir a pitar", comentó el árbitro asistente Cristhian Ramírez a la radio HRN.

COMISIONADO DE LA POLICIA DA DECLARACIONES

"Una de las barras ya había entrado (Olimpia), pero uno de sus aficionados se quedaron afuera e iniciaron el problema. Luego de esto se dio el enfrentamiento con la barra de Motagua", dijo en HCH.

LLEGAN MÁS VIDEOS

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Parte de la batalla campal que se dio

Un verdadero campo de batalla en las inmediaciones del Estadio Nacional las barras del Olimpia y Motagua se dieron con todo.
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MÁS DE LA CANCELACIÓN

Cancelan el clásico capitalino por disturbios entre barras del Olimpia y Motagua. Al menos decenas de personas heridas y seis vehículos destruidos por las "turuncas" lanzadas entre ambas aficiones.

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SE CANCELA EL CLÁSICO

A las cámaras de HCH, Said Martínez, árbitro del juego ha dicho que le juego no va. Olimpia y Motagua no juegan por todo lo que se dio.

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Buses, carros y mucho temor a las afueras del Nacional

En las cercanías del estadio Naci

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onal Chelato Uclés se reportó una balacera y con varios heridos hasta los momentos, no se ha especificado un número de afectados.

HAY PELEAS, PIEDRAS Y MUCHA VIOLENCIA A LAS AFUERAS DEL ESTADIO

En videos se nota como aficionados ayudan a los heridos a ser trasladados a unidades de

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transporte y ambulancias para llevarlos a hospitales y clínicas.

Olimpia ya le pone pincante al Clásico en sus redes

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Motagua vive su propia fiesta en la capital

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Olimpia domina la serie histórica ante Motagua

En la historia Olimpia y Motagua se han enfrentado 290 veces donde el León obtuvo 111 victoria, el Ciclón Azul cuenta 64 triunfos y existen 115 empates. En Tegucigalpa se han desarrollado 271 clásicos con los melenudos con 100 celebraciones y 59 para el Mimado, igualaron 112.

Bienvenidos al minutos a minutos del Clásico entre Motagua y Olimpia

Se acabó la espera, Motagua y Olimpia se miden en una nueva edición del Clásico en Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

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Aificionados y policías se enfrentaron y terminaron heridos.
© HCHAificionados y policías se enfrentaron y terminaron heridos.

Último momento: Motagua vs. Olimpia se cancela por enfrentamientos entre aficionados y policía

Este domingo, Motagua recibe como club local a Olimpia en una nueva edición del Clásico correspondiente a la jornada 18 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El estadio Chelato Uclés será testigo de este gran partido que se llevará a cabo a partir de las 5:15 de la tarde y será transmitido por las pantallas de Deportes TVC.

“Solo demuestran mediocridad”: el cruce de palabras que tuvo Edrick Menjívar en Olimpia y que destruye a Motagua de la peor forma

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Motagua es segundo lugar con 29 puntos y Olimpia Olimpia ocupa el tercer puesto con 26 unidades. Es un partido parejo en el que, si el León obtiene una victoria por más de tres goles, el azul profundo podría bajar de puesto. Real España es el líder con 30 puntos.

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