Este miércoles comenzarán los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional. Antigua GFC, el bicampeón vigente del campeonato nacional, recibe a Comunicaciones en el partido de ida en el Estadio Pensativo.

Será una de las series más apasionantes de las que se conformaron en esta etapa. Los Coloniales tendrán el desafío de definir la llave en el Cementos Progreso, por lo que no será nada fácil para los dirigidos por Mauricio Tapia. Y se puede complicar aún más su camino.

Óscar Santis sufrió un golpe en su tobillo este domingo en el partido contra Achuapa y corre riesgo de perderse, al menos, el primer partido frente al equipo crema. Según la información del Tiki Taka, su presencia está en duda hasta el momento.

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Óscar Santis salió golpeado en su tobillo y es duda para los cuartos de final

No obstante, no se descarta todavía que Santis esté en la nómina contra Comunicaciones. El delantero chapín buscará llevar a los Panzas Verdes a su tercer título de manera consecutiva, algo que nunca logró a lo largo de su historia.

El delantero de Antigua juega sus últimos partidos en Guatemala.

Lo positivo para Tapia es que el resto de la plantilla estará a su disposición. El conjunto colonial no tiene sanciones por amarillas ni otros lesionados, por lo que sólo espera noticias sobre la recuperación de Óscar Santis.

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Comunicaciones con una sola baja para visitar Antigua

Algo similar le sucede al Fantasma Figueroa, que tendrá una única baja en el Albo para el duelo de ida en el Pensativo. Marco Domínguez se encuentra lesionado y está descartado para el primer partido. Posiblemente tampoco esté el domingo en el Cementos Progreso.

En síntesis

Antigua GFC enfrenta a Comunicaciones este miércoles en el Estadio Pensativo por cuartos de final.

enfrenta a este miércoles en el Estadio Pensativo por cuartos de final. El delantero Óscar Santis es duda por un golpe en el tobillo contra Achuapa .

es duda por un golpe en el tobillo contra . Marco Domínguez está descartado en Comunicaciones para el partido de ida por una lesión.