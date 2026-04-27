Saprissa, Herediano y Cartaginés celebran: los millones que perdió Alajuelense por quedar eliminado del Clausura 2026

El domingo se consumó el escenario más temido para Liga Deportiva Alajuelense. El equipo manudo selló su fracaso en el Torneo Clausura 2026 al caer 2-1 en su visita al Municipal Liberia y ver cómo, en paralelo, Cartaginés goleaba 5-0 a Guadalupe a domicilio.

Con estos resultados, el cuadro erizo quedó oficialmente fuera de la fase final, dejando los cuatro boletos al título en manos del Club Sport Herediano (líder de la fase regular), Deportivo Saprissa, Cartaginés y el propio conjunto liberiano.

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¿Unafut da premios por clasificar?

Mientras en Alajuela asimilan el mazazo de la eliminación y las repercusiones que tendrá en el proyecto de Óscar Ramírez, los cuatro clasificados se preparan para la etapa decisiva, que representa el evento financiero más importante del semestre para los clubes.

El campeón nacional se despidió del Clausura 2026 de forma prematura (LDA).

En el fútbol tico, la Unafut no otorga un premio económico directo por clasificar a las rondas finales. La verdadera ganancia radica estrictamente en la recaudación por la venta de entradas. Al tener garantizados partidos de alta convocatoria en casa, Herediano, Saprissa, Cartaginés y Liberia se aseguran ingresos masivos inmediatos.

¿Cuánto perdió Alajuelense?

Durante la fase regular, en un partido de local la Liga promedia ingresos de taquilla cercanos a los 18 millones de colones. Sin embargo, en las instancias finales, esos números se disparan exponencialmente.

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Un hipotético choque de semifinales disputado en el Alejandro Morera Soto le habría generado a la institución una recaudación que oscilaría entre los 60 y 75 millones de colones.

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La Liga perdió de un plumazo este millonario ingreso, al cual había que sumarle la potencial taquilla de una Gran Final, que habría superado la barrera de los 100 millones de colones.

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En síntesis

La derrota 2-1 ante Liberia y la goleada de Cartaginés dejaron a Alajuelense sin semifinales por primera vez en años.

El club dejará de percibir entre 60 y 75 millones de colones que genera un solo partido de local en instancias finales.

Herediano, Saprissa, Cartaginés y Liberia no solo pelearán por el trofeo, sino que oxigenarán sus arcas con ingresos que cuadruplican los de un juego regular.