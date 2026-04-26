Fueron campeones con Olimpia y Motagua: tres jugadores hondureños sorprenden al fichar juntos con inesperado club

Las inversiones en fichajes en el fútbol de Honduras traspasan más allá de la primera división y el Olancho FC está siendo muestra de ello tras romper el mercado con la llegada de tres jugadores para su equipo de veteranos.

Se trata de los jugadores Erick Andino, Juan Pablo Montes y Walter “El Colocho” Martínez, quienes fueron presentados como los fichajes bombas del cuadro olanchano para la liga de veteranos.

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Cabe recordar que, tanto Erick Andino y Juan Pablo Montes se coronaron campeones con Olimpia y Motagua; mientras el “Colocho” fue pilar en el “Ciclón Azul” durante la etapa de Diego Vazquez.

La última etapa de cada uno

En el caso de Erick Andino (36), durante los últimos meses ha asumido una nueva etapa como director técnico en el equipo Zona WiFi de Santa Bárbara; posteriormente laboró como asesor para la Secretaría de Educación en el programa FIFA for Schools.

Por su parte, Juan Pablo Montes (40) fue campeón en 11 ocasiones con Motagua y Olimpia, también ganó una Liga Concacaf y fue mundialista en 2014. El defensor se quedó sin club desde junio de 2025 y puso una pausa en el fútbol profesional.

Mientras tanto, Walter Martínez se quedó sin club tras su paso por el Victoria, la falta de pagos lo hizo repensar su continuidad y ahora tiene una demanda pendiente en contra del club ceibeño.

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