El primer mensaje de Mariano Torres mientras se expone a la sanción más temida por todos en Saprissa

El partido entre Saprissa y Puntarenas, disputado en el estadio Miguel “Lito” Pérez, no solo dejó la victoria 3-1 para los morados, sino también un incidente que generó polémica.

Durante el primer tiempo, el volante argentino Mariano Torres protagonizó un altercado con el comisario de Unafut, Erick Mora.

Según lo ocurrido, la situación se dio cerca de la zona donde se encontraba la Ultra Morada, cuando Mora estaba tomando fotografías. Esto provocó la reacción de Torres, quien, junto a otros jugadores como Luis Javier Paradela y Fidel Escobar, le reclamó al comisario.

El momento más tenso se produjo cuando el argentino se le fue encima y le lanzó varios manotazos, aparentemente intentando quitarle el teléfono.

ver también Saprissa en alerta: Mariano Torres y Fidel Escobar se exponen a una sanción y podrían perderse las semifinales

¿Cuál fue el primer mensaje de Mariano Torres tras la polémica en Saprissa?

Luego de la polémica y las críticas recibidas por el incidente con el comisario de Unafut, Mariano Torres reposteo una publicación en sus redes sociales acompañada de la canción “Vas a Bailar”.

El gesto no pasó desapercibido, ya que muchos lo interpretaron como una respuesta indirecta, en la que el argentino optó por enfocarse en la victoria de Saprissa y mostrarse firme ante los cuestionamientos, con un mensaje de celebración.

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Mariano Torres en sus redes sociales

¿Qué sanción podría recibir Mariano Torres tras el incidente?

El panorama disciplinario para Mariano Torres podría complicarse seriamente dependiendo de cómo el Tribunal interprete lo ocurrido. En antecedentes similares, donde solo existieron reclamos verbales a un comisario, las sanciones han sido de hasta tres partidos de suspensión junto con multas económicas importantes.

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Sin embargo, al existir contacto físico, la situación podría escalar. Si el Tribunal considera que hubo agresión, el castigo podría ser de al menos cuatro partidos, lo que dejaría al capitán morado fuera de las semifinales e incluso de una eventual final, marcando un golpe fuerte para Saprissa en la recta decisiva del torneo.

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Datos claves

Mariano Torres respondió a la polémica con un posteo en redes usando la canción “Vas a Bailar” , interpretado como un mensaje indirecto.

, interpretado como un mensaje indirecto. El capitán de Saprissa se expone a una dura sanción que podría alcanzar al menos cuatro partidos si se considera agresión.

si se considera agresión. Podría perderse las semifinales e incluso una eventual final, lo que sería un golpe fuerte para el equipo morado.