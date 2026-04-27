Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

El primer mensaje de Mariano Torres mientras se expone a la sanción más temida por todos en Saprissa

Mariano Torres apareció en las redes tras la polémica y ahora espera una posible sanción que preocupa a todo Saprissa.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
El primer mensaje de Mariano Torres tras la polémica en Saprissa
© SaprissaEl primer mensaje de Mariano Torres tras la polémica en Saprissa

El partido entre Saprissa y Puntarenas, disputado en el estadio Miguel “Lito” Pérez, no solo dejó la victoria 3-1 para los morados, sino también un incidente que generó polémica.

Durante el primer tiempo, el volante argentino Mariano Torres protagonizó un altercado con el comisario de Unafut, Erick Mora.

Según lo ocurrido, la situación se dio cerca de la zona donde se encontraba la Ultra Morada, cuando Mora estaba tomando fotografías. Esto provocó la reacción de Torres, quien, junto a otros jugadores como Luis Javier Paradela y Fidel Escobar, le reclamó al comisario.

El momento más tenso se produjo cuando el argentino se le fue encima y le lanzó varios manotazos, aparentemente intentando quitarle el teléfono.

Saprissa en alerta: Mariano Torres y Fidel Escobar se exponen a una sanción y podrían perderse las semifinales

ver también

Saprissa en alerta: Mariano Torres y Fidel Escobar se exponen a una sanción y podrían perderse las semifinales

¿Cuál fue el primer mensaje de Mariano Torres tras la polémica en Saprissa?

Luego de la polémica y las críticas recibidas por el incidente con el comisario de Unafut, Mariano Torres reposteo una publicación en sus redes sociales acompañada de la canción “Vas a Bailar”.

El gesto no pasó desapercibido, ya que muchos lo interpretaron como una respuesta indirecta, en la que el argentino optó por enfocarse en la victoria de Saprissa y mostrarse firme ante los cuestionamientos, con un mensaje de celebración.

Publicidad
Mariano Torres en sus redes sociales

Mariano Torres en sus redes sociales

¿Qué sanción podría recibir Mariano Torres tras el incidente?

El panorama disciplinario para Mariano Torres podría complicarse seriamente dependiendo de cómo el Tribunal interprete lo ocurrido. En antecedentes similares, donde solo existieron reclamos verbales a un comisario, las sanciones han sido de hasta tres partidos de suspensión junto con multas económicas importantes.

Publicidad

Sin embargo, al existir contacto físico, la situación podría escalar. Si el Tribunal considera que hubo agresión, el castigo podría ser de al menos cuatro partidos, lo que dejaría al capitán morado fuera de las semifinales e incluso de una eventual final, marcando un golpe fuerte para Saprissa en la recta decisiva del torneo.

Datos claves

  • Mariano Torres respondió a la polémica con un posteo en redes usando la canción “Vas a Bailar”, interpretado como un mensaje indirecto.
  • El capitán de Saprissa se expone a una dura sanción que podría alcanzar al menos cuatro partidos si se considera agresión.
  • Podría perderse las semifinales e incluso una eventual final, lo que sería un golpe fuerte para el equipo morado.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Rolando Fonseca dice lo que nadie en Saprissa quería escuchar sobre Mariano Torres
Deportivo Saprissa

Rolando Fonseca dice lo que nadie en Saprissa quería escuchar sobre Mariano Torres

Fuera de la fase final: Mariano Torres se enfrenta al peor castigo de la Unafut
Deportivo Saprissa

Fuera de la fase final: Mariano Torres se enfrenta al peor castigo de la Unafut

Mariano Torres y Fidel Escobar se pueden perder las semifinales
Deportivo Saprissa

Mariano Torres y Fidel Escobar se pueden perder las semifinales

"He discutido": Mariano revela si frenó la llegada de Marcel Hernández a Saprissa
Deportivo Saprissa

"He discutido": Mariano revela si frenó la llegada de Marcel Hernández a Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo