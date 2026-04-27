Fidel Escobar está adentro: se filtra la lista de Panamá más esperada por la afición a 45 días del Mundial 2026

Fidel Escobar está mostrando un buen rendimiento en el Deportivo Saprissa después de recuperarse de una complicada lesión. El futbolista canalero no se vio afectado por la falta de competencia y rápidamente volvió al equipo titular en Costa Rica.

Todo Panamá festeja este presente de Escobar tras una larga incertidumbre. Por varias semanas, se desconocía si el defensor llegaría para el Mundial 2026. Finalmente, esas dudas quedaron atrás y hoy ya integra una lista muy esperada por los aficionados.

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El jugador del Monstruo Morado está presente en el álbum de la Copa del Mundo. Fidel es el primer jugador de Panamá que aparece después de los porteros Orlando Mosquera y Luis Mejía. Fue elegido por el Grupo Panini, el cual produce figuritas desde el Mundial de México 1970.

Los 18 jugadores de Panamá que integran el álbum del Mundial 2026

Orlando Mosquera, Luis Mejía, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Amir Murillo, Eric Davis, José Córdoba, César Blackman, Cristian Martínez, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Édgar Bárcenas, Carlos Harvey, Ismael Díaz, José Fajardo, Cecilio Waterman, José Luis Rodríguez y Alberto Quintero.

Cada selección contará con 20 espacios para pegar las figuritas. 18 pertenecen a los jugadores, mientras que también estará el escudo y una imagen del 11 titular en uno de los partidos correspondientes a las Eliminatorias.

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¿Cuándo saldrá a la venta el álbum del Mundial 2026 en Panamá?

En Panamá, el álbum y los paquetes ya se pueden reservar. Saldrían a la venta esta misma semana, aunque otras fuentes aseguran que la fecha sería el 5 de mayo. Se trata de una edición histórica debido a la cantidad de figuritas. Para llenarlo, se necesitan 980 figuritas.