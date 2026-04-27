Saturnino Cardozo responde lo que todo Alajuelense se pregunta tras recibir la oferta para reemplazar a Machillo Ramírez

La Liga Deportiva Alajuelense cerró el Clausura 2026 con un duro golpe al quedar fuera de las semifinales. Los manudos necesitaban vencer a Liberia y esperar que Cartaginés no ganara ante Guadalupe, pero ninguno de los dos resultados se dio.

El Liberia de Saturnino Cardozo fue contundente en casa y goleó 3-0 a la Liga, mientras que Cartaginés también cumplió como visitante con un 0-5 ante Guadalupe. Con esos marcadores, Alajuelense consumó su fracaso deportivo.

Tras ese escenario, Cardozo quedó en el centro de la atención luego de estar en en el radar de Alajuelense para reemplazar a Machillo Ramírez, una posibilidad que generó sorpresa entre los aficionados rojinegros.

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La oferta por Saturnino Cardozo desde Alajuelense

Cabe recordar que, según informó el periodista Andrés González en Teletica Radio, la dirigencia rojinegra ya habría elegido a José Saturnino Cardozo como candidato para asumir el banquillo de Alajuelense.

Además, aseguró que la Liga presentó una oferta por el entrenador paraguayo, quien precisamente enfrentó a los manudos con Liberia en el cierre de la jornada 18.

¿Qué respondió Saturnino Cardozo sobre la oferta para reemplazar a Machillo Ramírez?

José Saturnino Cardozo se mostró mesurado ante los rumores sobre su futuro y la supuesta oferta de Alajuelense. El técnico paraguayo evitó confirmar cualquier negociación y aseguró que por ahora está enfocado en su trabajo con Liberia, destacando el buen ambiente que vive en el club.

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“Hay que esperar, del futuro nunca se sabe, uno se puede preguntar, pero uno nunca sabe y estoy contento y agradecido con la afición de Liberia. El cariño es mutuo, porque yo estoy tranquilo y feliz acá”, respondió para la Nación.

Saturnino Cardozo – Liberia

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“Lo que pasa es que hay muchos rumores porque la gente también se involucra un poquito, pero son solo rumores. Nunca, solo rumores, no hay nada de realidad en este momento. Yo siempre manifesté que había tenido ofertas para ir a Suramérica, para ir a otro país, pero tengo la obligación de terminar el contrato que tengo yo con Liberia”, afirmó Saturnino Cardozo.

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“Tenemos que ser profesionales y serios a la hora de tomar decisiones. Yo normalmente no tomo decisiones apresurado, yo siempre soy muy crítico y digo que en la vida te va a ir dependiendo de la decisión que tomes. Entonces, para tomar decisiones hay que analizar y después tomar la decisión”, finalizó.

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Con estas declaraciones, Cardozo buscó bajar el tono a los rumores y dejó claro que no tomará una decisión apresurada sobre su futuro. El paraguayo insistió en que mantiene un compromiso con Liberia y que cualquier paso deberá analizarse con seriedad, profesionalismo y en el momento adecuado.

Datos claves

Alajuelense presentó una oferta por José Saturnino Cardozo , según informó Teletica Radio.

, según informó Teletica Radio. El técnico paraguayo no confirmó negociaciones y aseguró que está enfocado en Liberia .

. Cardozo dejó claro que todo se mantiene en rumores y no hay nada concreto por ahora.

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