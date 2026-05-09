La inesperada confesión de Lionel Messi que preocupa a Honduras antes del amistoso contra Argentina

Lionel Messi está enfocado en su preparación para la Copa del Mundo y ha dejado una confesión antes de enfrentar a Honduras.

A pesar de haber levantado la Copa del Mundo y conquistado cada trofeo posible, Lionel Messi mantiene la llama intacta. El astro argentino no entiende de relajación cuando hay una pelota de por medio.

Para el capitán, no importa si es un duelo crucial en la MLS o un amistoso internacional. Su mentalidad ganadora es el motor que lo impulsa a seguir compitiendo al máximo nivel cada fin de semana.

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Ante la pregunta en una reciente entrevista de ¿Cómo se mantiene el hambre de gloria? Ya ganaste todo, ¿de dónde sacas las ganas y el deseo de ganar el clásico ante Orlando? O ahora que viene la selección, ¿cómo nace ese deseo de vencer a Honduras?

Messi lo confesó antes de enfrentar a Honduras

“Porque es mi manera de ser. Me gusta lo que hago, amo jugar al fútbol y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Además, soy competitivo, me gusta ganarle a todos; ni a mi hijo en los jueguitos lo dejo ganar. Es mi manera de ser y también lo que me llevó a conseguir todo lo que tengo. Si bien a veces es feo porque no sé perder, también es lo que me llevó a ser quien soy”, dijo el argentino.

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Esta confesión revela que su éxito no es casualidad, sino producto de su autoexigencia. Para Messi, la derrota simplemente no es una opción aceptable, ni siquiera a favor de sus hijos.

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Ahora, el foco de Messi está puesto en los compromisos de la selección Argentina. La albiceste se prepara para enfrentar a Honduras en un duelo clave de preparación previo a la cita mundialista donde defenderán la corona.

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Argentina se enfrentará a Honduras en un partido amistoso internacional el 6 de junio de 2026 en el Kyle Field en College Station, Texas, Estados Unidos.

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Fecha: Sábado 6 de junio de 2026.

Hora: 7:00 PM (hora de Honduras), 8:00 PM (hora del Este).

Lugar: Kyle Field Stadium, College Station, Texas (área de Houston/College Station).

Contexto: Último amistoso de Argentina antes del Mundial 2026 y preparación para la Nations League para Honduras.

Argentina ha ganado los enfrentamientos previos contra Honduras, incluyendo un 3-0 en 2022 y un 1-0 en 2016.