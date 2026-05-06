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Génesis deja en vilo a Motagua tras cargarse a Olancho: así está la tabla de posiciones de las triangulares en el Clausura 2026

El cuadro de Fernando Mira está causando sorpresa en las triangulares finales del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

José Rodas

Por José Rodas

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Génesis Policía Nacional es la sorpresa de la triangular en la liga de Honduras. Foto: La Prensa.
Génesis Policía Nacional es la sorpresa de la triangular en la liga de Honduras. Foto: La Prensa.

El Génesis Policía Nacional está siendo la sorpresa en las triangulares finales del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras; el equipo de Fernando Mira sacó un triunfo en su visita al Olancho FC.

Los “Caninos” vencieron 1-3 a “Los Potros” y se colocan como los líderes del grupo B de las triangulares con cuatro unidades tras el triunfo y un empate que lograron ante Motagua.

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Resultado que le mete presión al Motagua de Javier López que ahora tendrá la obligación de sumar con triunfo en su próximo juego el próximo sábado 9 de mayo en Tegucigalpa.

De manterse así, el equipo de Fernando Mira estarían disputando la final del torneo Clausura 2026, pero tendrá que confirmar su boleto en los próximos dos encuentros.

Cabe señalar que, Génesis PN tendrá un extenso tiempo de preparación para los próximos juegos, ya que será hasta el 15 de mayo cuando regrese a la acción y reciba la visita del Olancho FC.

El equipo cerraría la fase triangular ante Motagua el lunes 18 de mayo en el estadio Nacional “Chelato” Uclés.

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