La verdad sobre la situación de Marcelo Santos en Motagua y sus supuestas negociaciones con Olimpia

Durante las últimas horas circuló el rumor que Marcelo Santos tendría un acuerdo de palabra con el Olimpia para la siguiente temporada; una vez finalice el Clausura 2026 de la Liga Nacional con Motagua.

Sin embargo, Fútbol Centroamérica conoció que se tratan de información alejada de la realidad que atraviesa el defensor en el Ciclón Azul y cuyo contrato termina en junio de este año.

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A los rumores, se le suma el pacto de caballeros que tienen ambos clubes de no negociar con un jugador que pertenezca a ellos y que los clubes aún tengan interés en mantenerlo.

Ese es el caso de Marcelo Santos, quien no ha tenido acercamientos con el club para su renovación, pero la dirigencia de Motagua no descarta la posibilidad de renovarlo.

Si bien, el defensor expresó a inicios de año culminar su etapa en el Ciclón Azul, ese panorama podría cambiar si el club que dirige Javier López se corona campeón del presente torneo.

Marcelo Santos de 33 años ha venido ganando regularidad en el club, por lo que su futuro sigue en el aire. Lo cierto es que el jugador no ha mantenido contactos con otro equipo de Honduras.

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En síntesis