Real España vs. Olimpia: a qué hora y dónde ver el clásico en que Jeaustin Campos se juega la vida en las trianguales

Olimpia llega tras vencer al Marathón y Real España está urgido a ganar si quiere tener chances de meterse a la final.

Este sábado se disputa la tercera jornada de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras con un duelazo entre Real España y Olimpia.

El León viene de vencer 2-0 a Marathón en un partido que acabó con las polémicas declaraciones de Pablo Lavallén, por las cuales fue suspendido por cuatro partidos.

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Ahora, el equipo de Eduardo Espinel busca dar el batacazo en el grupo A y vencer al Real España de Jeaustin Campos, que está obligado a ganar porque en la fecha 1 perdió ante Marathón.

Olimpia y Marathón suman tres unidades, aunque los albos cuentan con una mejor diferencia de goles (+1). La Máquina todavía no tiene puntos.

El partido pinta emocionante y la noche parece estar de gala para un estadio Morazán que promete un llenazo por parte de ambas aficiones.

¿A qué hora juegan Olimpia vs. Real España?

El encuentro se disputará este sábado 9 de mayo en el estadio Morazán de San Pedro Sula y dará inicio a las 8:15 de la noche.

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Canal para ver el clásico Olimpia vs. Real España

Este partido será transmitido a través del canal Deportes TVC, también en su app y sitio web. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Fútbol Centroamérica.

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