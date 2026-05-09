Mientras Alajuelense quedó eliminado con un plantel de €10 millones, esto valen Saprissa, Herediano, Cartaginés y Liberia

Alajuelense fracasó en el torneo con una plantilla tasada en 9,80 millones de euros, superando ampliamente el valor de los cuatro equipos que sí avanzaron a la fase final.

El fracaso de Liga Deportiva Alajuelense en el Torneo Clausura 2026 sigue dando mucho de qué hablar. Aunque es innegable que la crisis de lesiones terminó de complicar el panorama del cuerpo técnico comandado por Óscar “Machillo” Ramírez, también es cierto que un club con la jerarquía y los recursos del conjunto manudo no puede permitirse quedarse afuera de la fiesta grande, mucho menos siendo el vigente campeón de Costa Rica.

Sin ir más lejos, la planilla del León es la más valiosa de toda la Liga Promérica de acuerdo a la información del sitio especializado Transfermarkt: con un costo de 9,80 millones de euros, casi que duplica el valor de su perseguidor más inmediato en este rubro.

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¿Cuánto valen los semifinalistas?

El segundo equipo más caro del Clausura 2026 es el Deportivo Saprissa, que cuenta con una planilla tasada en 5,94 millones de euros. El equipo de Hernán Medford terminó ocupando la segunda posición de la fase regular, con 34 puntos en 18 partidos.

Detrás de los tibaseños aparece el Club Sport Herediano, ganador de la fase regular y máximo candidato a celebrar el campeonato en el estadio Carlos Alvarado. El “Team”, dirigido por José Giacone, cuesta 5,43 millones de euros y ya tiene su boleto asegurado en una hipotética Gran Final.

El equipo que construyó Jafet Soto está valuado en 5,43 millones de euros en Transfermarkt (Herediano).

A ellos los sigue el Cartaginés, valuado en 5,39 millones de euros, que bajo el mando de Amarini Villatoro visita este sábado a Herediano con la difícil tarea de revertir el 1-0 sufrido en el “Fello” Meza.

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El milagro aurinegro

El cuarto semifinalista, Municipal Liberia, consiguió lo que Alajuelense no pudo lograr con mucho menos recursos. Su plantilla, valuada en apenas 4,78 millones de euros, es la sexta más valiosa de la primera división costarricense.

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Ee presupuesto modesto le alcanzó al equipo que lidera José Saturnino Cardozo para meterse en la fase final de la Liga Promérica por segundo torneo consecutivo.

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En síntesis

Alajuelense vale casi 10 millones de euros, sacándole casi 4 millones de ventaja a Saprissa (€5,94 M), el segundo más caro.

Herediano domina la fase regular y espera en una eventual Gran Final con un equipo que cuesta €5,43 millones.

Liberia clasificó a semifinales por segundo torneo al hilo con la sexta planilla del país (€4,78 M).