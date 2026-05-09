Xelajú MC vs. Comunicaciones: hora, TV, cómo llegan y posibles alineaciones por la semifinal de vuelta del Clausura 2026

Conozca día, horario y dónde mirar a Xelajú MC vs. Comunicaciones por el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

Los juegos de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala terminarán este domingo, cuando Xelajú MC reciba la visita de Comunicaciones en el estadio Mario Camposeco, en un encuentro que ya tiene una gran rivalidad.

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los súper chivos buscan confirmar que fueron el mejor equipo de la fase de clasificación y así avanzar a la final. Los cremas llega de menos a más, luego de salvar la categoría están motivados y más tras dejar en el camino al bicampeón Antigua GFC, aunque ahora buscarán dar el golpe en Quetzaltenango.

A qué hora juegan Xelajú MC vs. Comunicaciones

Xelajú MC y Comunicaciones se enfrentarán este domingo 10 de mayo, a las 7:00 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio Mario Camposeco.

Dónde mirar EN VIVO el partido de Xelajú MC vs. Comunicaciones

Este juego de vuelta por las semifinales del Clausura 2026 se podrá ver en suelo chapín a través de Tigo Sports.

Cómo llegan los Chivos

Los quetzaltecos que están al mando de Roberto Hernández Ayala fueron los ganadores de la fase de clasificación, aunque en las instancias finales se han visto afectados por las lesiones como la de sus porteros Rubén Darío Silva y Nery Lobos, por lo que la responsabilidad ha caído en el joven Estuardo Chang que en la ida fue una de las figuras y todo parece que volverá a ser titular.

Cómo llegan los Cremas

El equipo que dirige Marco Antonio El Fantasma Figueroa logró salvarse del descenso en la fase de clasificación y consiguió terminar en el cuarto lugar de la tabla. En los cuartos de final le remontó un 3-2 a Antigua GFC y lo eliminó tras vencerlo 2-0 en la vuelta, pero ahora tras el 2-2 de la ida ante los quetzaltecos, buscarán ganar de visita.

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Posible once de los chivos

Estuardo Chang; Raúl Calderón, Manuel Romero, Javier González, Widvin Tebalán; Antonio De Jesús López, Jorge Aparicio, Juan Cardona, José Castañeda, Yair Jaén y Steven Cárdenas.

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Posible once de los cremas

Fredy Pérez; Wilson Pineda, José Pinto, Ernesto Monreal, Elsar Cruz Emerson Raymundo; Dairon Reyes, Stheven Robles, Karel Espino, Janpol Morales y Agustín Vuletich.