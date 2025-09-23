Motagua sentencia su camino ante Alajuelense en la Copa Centroamericana, si sucede están fuera: “Muchos errores”

Motagua llega en racha invicta desde que Javier López tomó las riendas del club tras la salida de Diego Vázquez.

El español le ha dado otra cara al club y ahora enfrentan a Alajuelense, el bicampeón de la Copa Centroamericana, en los cuartos de final.

La ida se jugará en Costa Rica y su capitán, Marcelo Santos, ha sentenciado la eliminatoria antes de jugarla, si les pasa lo de 2023, están fuera del torneo.

“La referencia que tenemos de Alajuelense en cuánto al último enfrentamiento es diferente, hay jugadores distintos a los que hubieron en esa ocasión, pero igual sabiendo que nos enfrentamos a un gran rival que es bicampeón del torneo, pero venimos con la convicción de hacer un gran partido y sacar un resultado que nos permita pasar a la siguiente fase”.

Marcelo Santos sentencia a Motagua, si sucede están fuera

Preguntado sobre las lecciones que les dejó el 5-1 del 2023 cuando se midieron a los Manudos, Santos fue contundente.

“En esa ocasión que perdimos 5-1 cometimos muchos errores, tratar de no volver a hacerlo, entrar al partido enchufados, concentrados, no salir con nerviosismo o presión, sino disfrutar, hacer lo que hemos venido haciendo y siendo conscientes que dentro de la cancha somos once contra once, salir convencidos que tenemos una linda oportunidad de sacar un triunfo que nos permita cerrar en nuestra casa de la mejor manera”.

Marcelo tambbién habló sobre la presencia del VAR y la regla del gol de visitante, que puede definir la serie desde la ida que se juega este martes.

“En esta fase ya contamos con VAR, está el factor de gol de visita, tenemos que ser cuidadosos en ese aspecto, jugar de forma inteligente, sabiendo que los árbitros también contarán con el VAR. De nuestra parte, estar concentrados todo el partido, afrontarlo de la mejor manera y esperemos salir con la victoria que es lo que queremos”.

Santos, de igual forma, ha contado cómo ha cambiado todo en Motagua luego de la salida de Diego Vázquez y la inclusión de Javier López.

“Sabemos que cada técnico tiene ideas diferentes de jugar, Javier López tiene la suya, el técnico anterior igual, es cierto, cambiamos la forma de jugar, más intenso y con más tendencia de balón, sabemos de la mística e idea del profe y poco a poco la hemos ido adoptando y esperemos ir mostrando más de lo que el profe quiere”.

Motagua visita a Alajuelense este martes 23 de septiembre a las 8:00 de la noche por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.