Costa Rica

Lo que todo Alajuelense quería saber: filtran el motivo por el que Creichel Pérez y John Paul Ruiz terminaron a los golpes

Después del escándalo y el pedido de disculpas, cuentan que sucedió realmente entre los jugadores de Alajuelense.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Creichel Pérez y John Paul Ruiz se pelearon. (Foto: FCA)
Creichel Pérez y John Paul Ruiz se pelearon. (Foto: FCA)

La semana de Liga Deportiva Alajuelense ha estado marcada por el escándalo extrafutbolístico que involucra a cuatro jóvenes futbolistas: Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar. El tema estalló cuando trascendió que fueron apartados de la planilla tras un episodio de indisciplina, lo que obligó a Óscar Ramírez a romper el silencio en conferencia de prensa antes del duelo clave contra Motagua por la Copa Centroamericana.

Hasta ahí, la versión oficial se había limitado a hablar de un acto de indisciplina, pero este miércoles el periodista Ferlín Fuentes reveló en el programa Teléfono Rojo detalles que aclaran lo sucedido y que muchos aficionados liguistas esperaban conocer.

¿Qué fue lo que sucedió en el escándalo de los jugadores de Alajuelense?

Según Fuentes, la situación explotó cuando Creichel Pérez y John Paul Ruiz terminaron a los golpes. ¿El motivo? Ambos discutieron porque uno de ellos no quería permitir que el otro condujera en estado de ebriedad. La pelea, explicó, fue un asunto de inmadurez e irresponsabilidad, pero no de enemistad, ya que ambos son muy amigos.

En paralelo, los otros dos futbolistas involucrados, Deylan Paz y Deylan Aguilar, también fueron parte de la fiesta y llegaron tarde al entrenamiento, tras quedarse dormidos. El incidente fue detectado rápidamente por la dirigencia y derivó en la decisión inmediata de apartarlos del plantel.

El episodio no solo ha encendido la polémica en torno al manejo disciplinario dentro de la Liga, sino que también abrió un debate sobre la profesionalidad de las nuevas generaciones.

“No es la primera vez”: revelan la otra infracción de los futbolistas de Alajuelense que protagonizaron el escándalo

“No es la primera vez”: revelan la otra infracción de los futbolistas de Alajuelense que protagonizaron el escándalo

Mientras tanto, Óscar Ramírez y la institución rojinegra intentan mantener la concentración en lo deportivo, con el pase a semifinales de la Copa Centroamericana en juego. Este martes se juegan la clasificación a la semifinal en Honduras ante Motagua.

