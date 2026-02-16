Sorpresa en Costa Rica con la noticia bomba que involucra a Alajuelense y Herediano: “Ya existen contactos”

La Liga Deportiva Alajuelense de Óscar “Machillo” Ramírez sigue sin carburar en el Torneo Clausura 2026 después de haber ganado la tan ansiada 31. Marcha quinta en la tabla de posiciones con 9 puntos y está a 7 del líder, Club Sport Herediano, que viene demostrando colmillo de la mano de José Giacone.

Sin embargo, mientras ambos equipos se preparan para hacerle frente a sus complejos compromisos de la octava jornada, contra Deportivo Saprissa y AD San Carlos, respectivamente, a nivel institucional subyace un tema sumamente importante que fue dado a conocer recientemente.

Fox Sports tienta a Alajuelense y Herediano

De acuerdo a la información publicada por La Nación, Fox Corporation, el mundialmente famoso y gigantesco conglomerado estadounidense de medios de comunicación, está preparando el terreno para desembarcar con fuerza en Costa Rica.

ver también Salió campeón con Alajuelense, se fue a un rival directo y ahora sueña con regresar: “Volver a ponerme la Rojinegra”

Su idea es meterse de lleno en las transmisiones de fútbol y, por eso, la puerta de entrada al país sería mediante la adquisición de Tigo Sports —práctica que luego buscaría replicar en Guatemala, El Salvador y Panamá—. De llegar a un acuerdo, Fox Sports pasaría a tener los derechos de los partidos de Sporting, Puntarenas y San Carlos.

Como la oferta televisiva a nivel deportivo está dividida en dos canales en suelo tico, pasarían a ser los competidores de FUTV. Y por eso, buscarían “quitarles” a dos de sus peces gordos: Alajuelense y Herediano. Los otros equipos con los que trabaja desde 2020 son Saprissa, Cartaginés, Liberia, Pérez Zeledón y Guadalupe.

“Ya hay contactos”, aunque “informales y preliminares de Fox para conocer la situación de Herediano y Alajuelense respecto a sus derechos televisivos con FUTV”, reportó LN. Empero, Aquil Alí, vicepresidente de Fuerza Herediana, negó haber recibido ofrecimientos formales. Lo mismo desde la Liga.

Publicidad