No es Guimaraes: el DT que vuelve a ganar fuerza para La Sele y amenaza a Robert Moreno y Patrick Kluivert

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y el nuevo director de Selecciones Nacionales, Ronald González, eligieron a dos finalistas entre los veintitrés perfiles de entrenadores que se habían puesto inicialmente sobre la mesa para tomar las riendas de la Selección de Costa Rica con miras al Mundial 2030.

Robert Moreno, técnico español de 48 años con buen cartel por su experiencia como asistente de Luis Enrique en Barcelona y España, es el candidato que más adeptos reúne en lo interno del Comité Ejecutivo, que ya le habría cerrado las puertas a otro de los nombres fuertes, Alexandre Guimaraes.

Sin embargo, también está bien considerado por los federativos el afamado exjugador neerlandés Patrick Kluivert, quien recabó un gran bagaje siendo auxiliar de Louis van Gaal en Países Bajos —rol en el que fue al Mundial de Brasil 2014— antes de lanzarse por su cuenta y dirigir a Curazao, Demirspor (Turquía) e Indonesia.

Ronald González viajó este lunes rumbo a Madrid, España, para reunirse personalmente con ambos, que le solicitaron “un espacio para hacernos una presentación de qué es lo que ellos piensan, qué conocen y qué han preparado para su proyecto“. Durante las pláticas estarán presentes otros dos emisarios fuertes de la Fedefútbol, el presidente Osael Maroto y el vicepresidente Sergio Hidalgo.

¿Cuál es el otro DT que vuelve a sonar para La Sele?

Pese a que el proceso de escogencia entró en su fase final, González dio a entender que las entrevistas en el Viejo Continente abarcan solo la parte deportiva. Luego llegará el momento de hablar de números con el técnico elegido, lo cual podría trabar las negociaciones. Según dio a conocer ESPN, la Federación pagaría como máximo un salario mensual de 20 mil dólares.

Este apartado no es menor, ya que habría vuelto a poner sobre la palestra a un entrenador que siempre fue del gusto de los directivos, pero había perdido fuerza en los últimos días. Se trata de Sergio Batista, a quien la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) le desembolsaba un sueldo millonario.

Durante la última emisión del programa Teléfono Rojo, el periodista Josué Quesada soltó: “Hay una información de que podría haber un candidato que se acomodó a la economía de la Federación y que podría revivir: creo que es el ‘Bocha’ Batista, que estuvo en Venezuela hace poco y perdió la Eliminatoria, ni siquiera fue al repechaje”.

Con Guimaraes fuera de la pelea, sumado a las altas pretensiones económicas de Moreno, el argentino podría trepar entre los candidatos. De hecho, antes de partir a tierras ibéricas, González afirmó que “el Comité se ha decidido por estos dos nombres, sin descartar un tercero en caso de que algo suceda“.