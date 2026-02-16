A contramano de muchos ticos: Ronald González dijo algo sobre Robert Moreno y Patrick Kluivert que no gustará en Costa Rica

Falta cada vez menos para que la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) escoja al nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica. El proceso ya entró en su etapa final y los dos máximos candidatos a ocupar el cargo son el español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert. En ese orden.

Por eso, en la tarde de este lunes, una escueta comitiva integrada por Ronald González, director de Selecciones Nacionales, y Sergio Hidalgo, vicepresidente del Comité Ejecutivo, viajó rumbo a España —allí los espera el presidente de la Federación, Osael Maroto— para reunirse cara a cara con ambos técnicos y conocer de primera mano los proyectos que proponen.

“Los dos me han pedido un espacio para hacernos una presentación de qué es lo que ellos piensan, qué conocen y qué han preparado para su proyecto, que debe ser alineado al nuestro. Ese es un requisito indispensable y ya ellos lo saben, así que vamos con mucho optimismo, esperando a que salga todo bien, y después se presentará un informe”, explicó González antes de tomar su vuelo.

¿Qué dijo Ronald González sobre Moreno y Kluivert?

Una de las consultas que se le hizo al director de Selecciones Nacional tiene que ver con la nacionalidad del próximo DT de Costa Rica, pues para un gran sector de los actores del fútbol nacional, la prensa y los aficionados, era el momento de apostar por un seleccionador tico. “Apostar por lo criollo”, como manifestó días atrás Óscar Ramírez.

Sin embargo, Ronald González fue tajante: “Estamos a cuatro años del Mundial. No es tan importante que conozca o no conozca el medio, va a tener mucho tiempo para conocerlo. Es diferente a la elección que se hizo algunos meses atrás, cuando la eliminatoria estaba más corta”, dijo, en referencia a Miguel Herrera.

“Ahora, ya tenemos la posibilidad de que el técnico que venga empiece un nuevo proceso y que él mismo conozca, con la ayuda nuestra y de nuestro apoyo en la estructura de la Federación, todo lo referente a nuestro fútbol y nuestros jugadores“, explicó el ex mundialista en Italia 1990.

En total, se presentaron 23 perfiles de posibles candidatos para dirigir a La Sele. Pero solo tres pasaron el filtro final: Alexandre Guimaraes, Patrick Kluivert y Robert Moreno, quien se erigió como el gran favorito. Aunque González sentenció: “A los dos les vamos a dar el mismo trato y ya dependerá de las entrevistas, de lo que nosotros pensemos y del informe que le presentemos al Comité Ejecutivo”.