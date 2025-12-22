Es tendencia:
Honduras

Viene de ser bicampeón con Plaza Amador de Panamá y cierra su fichaje por equipo de Honduras: “Acordó todo”

Honduras se ha vuelto un mercado muy atractivo para los jugadores panameños y llega otro más. El fichaje ya fue cerrado.

Por Juan Cruz Russo

Ya tiene todo listo para llegar a Honduras. Viene de ser bicampeón con Plaza Amador.
La Liga Nacional de Honduras se ha vuelto muy atractiva para los jugadores de Panamá. Jorge Serrano, César Samudio, entre otros han llegado al país centroamericano para triunfar.

Ahora se suma otro más para el 2026. El delantero viene de anotar 13 goles y dar dos asistencia con Plaza Amador en el presente Apertura 2025. Sus goles han sido importantes para el bicampeonato que consiguieron en este año.

¿Quién es el nuevo jugador panameño que llega a Honduras?

“Jorlian Sánchez ya es nuevo refuerzo de Olancho FC proveniente de Plaza Amador. El goleador ya acordó todo y firmó su contrato con Potros por una temporada.

Sánchez, 29 años, anotó 13 goles y repartió 2 asistencias en 17 partidos jugados con “Los Leones del Cocoliso” durante el Clausura 2025.

Se coronó máximo goleador, Bicampeón y MVP de la Liga de Panamá”, informó el periodista Álvaro de la Rocha.

Jorlian Sánchez también fue buscado por Motagua

Con esto, Olancho le robó la ilusión a Motagua, ya que el delantero interesaba a Emilio Izaguirre para reforzar la plantilla para 2026.

En total, Jorlian marcó 22 goles en 2025 y eso lo hizo un delantero muy atractivo. El goleador ya acordó todo para ponerse la camiseta del Olancho FC por un año.

