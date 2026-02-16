“Me matarían”: Jeaustin Campos impactado con lo que dijo el técnico de LAFC sobre Heung Min Son y Hugo Lloris para la Concachampions

Para Heung Min Son y Hugo Lloris jugar en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula es como estar en Wembley o San Siro, la mentalidad de ambos es conseguir el triunfo para LAFC en la ida ante Real España.

Así lo dijo el entrenador Marc Dos Santos, quien fue consultado sobre la forma en que logró convencer a sus estrellas para disputar el encuentro que abre la llave en la Concachampions 2026.

Santos fue contundente al afirmar que “lo matarían” si ambos no son parte del encuentro en el que saldrán en busca del triunfo para sellar la clasificación en casa.

Las palabras del entrenador

“Me matarían si no los saco en un juego como este. Lo que noté y puedes percibir desde afuera de los jugadores estrellas es su enorme humildad y lo mismo jugando es jugando en Wembley y jugando aquí, es la misma mentalidad y he aprendido mucho con su actitud en cada partido”, dijo en conferencia de prensa.

El estratega canadiense insistió que para Heung Min Son y Hugo Lloris es como estar en cualquier estadio de Europa.

“Están jugando este juego como si jugaran en Wembley, San Siro o cualquier otro estadio”, cerró.

