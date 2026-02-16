Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Me matarían”: Jeaustin Campos impactado con lo que dijo el técnico de LAFC sobre Heung Min Son y Hugo Lloris para la Concachampions

El entrenador de LAFC dejó un impactante mensaje sobre los jugadores estrellas con los que cuenta para la llave ante Real España.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Heung Min Son y Hugo Lloris jugarán en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
Heung Min Son y Hugo Lloris jugarán en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Para Heung Min Son y Hugo Lloris jugar en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula es como estar en Wembley o San Siro, la mentalidad de ambos es conseguir el triunfo para LAFC en la ida ante Real España.

Así lo dijo el entrenador Marc Dos Santos, quien fue consultado sobre la forma en que logró convencer a sus estrellas para disputar el encuentro que abre la llave en la Concachampions 2026.

“Agachar la cabeza”: Jeaustin Campos recuerda a Olimpia y deja recado a LAFC previo al partido de la Concachampions

ver también

“Agachar la cabeza”: Jeaustin Campos recuerda a Olimpia y deja recado a LAFC previo al partido de la Concachampions

Santos fue contundente al afirmar que “lo matarían” si ambos no son parte del encuentro en el que saldrán en busca del triunfo para sellar la clasificación en casa.

Las palabras del entrenador

“Me matarían si no los saco en un juego como este. Lo que noté y puedes percibir desde afuera de los jugadores estrellas es su enorme humildad y lo mismo jugando es jugando en Wembley y jugando aquí, es la misma mentalidad y he aprendido mucho con su actitud en cada partido”, dijo en conferencia de prensa.

El estratega canadiense insistió que para Heung Min Son y Hugo Lloris es como estar en cualquier estadio de Europa.

Real España vs. LAFC: a qué hora y cómo ver el partido de ida por la Primera Ronda de Concachampions 2026

ver también

Real España vs. LAFC: a qué hora y cómo ver el partido de ida por la Primera Ronda de Concachampions 2026

“Están jugando este juego como si jugaran en Wembley, San Siro o cualquier otro estadio”, cerró.

Publicidad

La ficha del juego

  • Real España vs. LAFC
  • Estadio: Francisco Morazán, San Pedro Sula
  • Hora: 9:00 p.m. (Hora de Honduras)
  • Canal: Disney + e ESPN

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Agachar la cabeza”: Jeaustin Campos recuerda a Olimpia y deja recado a LAFC previo al partido de la Concachampions
Honduras

“Agachar la cabeza”: Jeaustin Campos recuerda a Olimpia y deja recado a LAFC previo al partido de la Concachampions

Real España vs. LAFC: a qué hora y cómo ver el partido de ida por la Primera Ronda de Concachampions 2026
Honduras

Real España vs. LAFC: a qué hora y cómo ver el partido de ida por la Primera Ronda de Concachampions 2026

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras la dura derrota de Olimpia: Jeaustin Campos domina a placer
Honduras

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 tras la dura derrota de Olimpia: Jeaustin Campos domina a placer

“Acuerdo”: Héctor Castellanos deja respuesta final a Marathón y en este club jugará el resto de 2026
Honduras

“Acuerdo”: Héctor Castellanos deja respuesta final a Marathón y en este club jugará el resto de 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo