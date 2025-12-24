Estuvo los últimos años en el extranjero y ahora es el fichaje bomba en la Primera División de El Salvador

Harold Osorio está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Alianza FC, en una operación que prácticamente está cerrada. El volante salvadoreño tiene el 90% del acuerdo definido con los elefantes blancos y únicamente restan detalles mínimos para que el club haga el anuncio oficial.

La llegada es inminente y confirma que Alianza sigue moviéndose con decisión en el mercado, apostando por calidad y proyección para fortalecer su mediocampo de cara a los retos del próximo torneo. La directiva alba ha priorizado refuerzos jóvenes, pero con roce internacional, y Osorio encaja perfectamente en ese perfil.

Tras tres años en el Chicago Fire, donde militó en la MLS Next Pro, el mediocampista regresará al país con apenas 22 años, en una etapa clave de su carrera. Su experiencia en el fútbol estadounidense le permitió crecer en ritmo, intensidad y lectura de juego, aspectos que ahora buscará plasmar en la Liga Mayor.

Todo listo para unirse a Alianza

El acuerdo con los paquidermos sería por una temporada, con la intención de que el jugador se consolide rápidamente dentro del esquema del equipo capitalino y aporte dinámica, salida limpia y equilibrio en la mitad de la cancha.

Además, su retorno al fútbol salvadoreño lo coloca más cerca de la órbita de la Selección Nacional, especialmente bajo el mando de Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, quien seguramente seguirá de cerca su desempeño en el torneo local como parte del nuevo proceso de la Azul y Blanco.

Con la incorporación de Harold Osorio, Alianza FC no solo suma talento joven, sino también un futbolista con proyección internacional, que puede convertirse en una pieza importante tanto para el club como para el futuro inmediato del fútbol salvadoreño.

