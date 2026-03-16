Nació en Costa Rica, es uno de los pilares de Saprissa y estará en el Mundial 2026: “La FIFA me ha confirmado”

El Deportivo Saprissa ya tiene a su primer representante confirmado para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, aunque no se trata de ninguno de los futbolistas del plantel.

Ni el panameño Fidel Escobar ni su compatriota Tomás Rodríguez serán los primeros morados en asegurar presencia en la cita máxima, sino un importante miembro de la institución nacido en Costa Rica.

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Un morado en el Mundial 2026

Es Esteban Campos, jefe del departamento médico del Monstruo e integrante del Comité Médico de la FIFA, quien fue confirmado oficialmente para trabajar en el torneo más importante del fútbol mundial.

Esta designación convierte al doctor morado en uno de los responsables del operativo sanitario durante el campeonato. “Gracias a Dios, la FIFA me ha confirmado como FIFA Match Doctor en la sede de Miami, donde tendré partidos de la fase de grupos, play off y el tercer lugar. Posteriormente, me traslado a New York para la gran final”, explicó para La Nación.

Esteban Campos, médico de Saprissa (Deportivo Saprissa).

Campos formará parte de un staff internacional compuesto por 18 médicos que estarán a cargo del funcionamiento sanitario del torneo. Entre sus responsabilidades se encuentra la organización médica de los partidos, el trabajo coordinado con los cuerpos médicos de las selecciones y la planificación de los hospitales designados para atender emergencias.

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Además, el facultativo costarricense tendrá tareas el operativo dentro del estadio. “Entrenamiento de equipos de paramédicos y especialistas, atención de emergencias en el campo de juego y coordinación de traslados médicos forman parte de las responsabilidades durante los partidos”, detalló el profesional que trabaja día a día en Saprissa.

Un favorito de la FIFA

En Saprissa, Esteban Campos se desempeña como coordinador de servicios médicos, y su trayectoria lo ha convertido en un profesional de absoluta confianza para la FIFA.

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De hecho, el Mundial de 2026 marcará su participación número 16 en competiciones organizadas por el organismo, consolidándolo como una de las figuras médicas más experimentadas dentro del fútbol internacional. Un verdadero orgullo para el Monstruo, que ya tiene representación asegurada en la máxima cita del deporte.

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En síntesis

–Esteban Campos, jefe del departamento médico de Saprissa, fue confirmado por la FIFA como FIFA Match Doctor para el Mundial 2026.

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-Trabajará en la sede de Miami durante partidos de fase de grupos, play off y el duelo por el tercer lugar, antes de trasladarse a Nueva York para la final.

-Formará parte de un equipo internacional de 18 médicos encargado de la organización médica, atención de emergencias y coordinación sanitaria del torneo.

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