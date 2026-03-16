Los borrados de José Francisco Molina en Honduras: las grandes figuras que quedaron fuera de la convocatoria

José Francisco Molina presentó su primera convocatoria con la Selección de Honduras para el juego amistoso del 31 de marzo ante Perú. Las sopresas saltaron con el listado de 26 jugadores.

En comparación a la última lista presentada por Reinaldo Rueda, el nuevo DT de La H presenta grandes ausencias y también muchas sorpresas en la composición de la convocatoria.

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Además, también llamó la atención que de los convocados, ningún futbolista de Marathón fue considerado por José Francisco Molina y apenas dos de Real España aparecen en el listado.

Mientras que, de Olimpia son seis los convocados, pese a que el club no atraviesa por su mejor momento en la actualidad. Por su parte, de Motagua son cuatro los que están en el listado.

Los grandes ausentes

Entre los grandes ausentes en la primera convocatoria de Molina aparecen nombres como el de Romell Quioto, quien ya suma siete goles y cuatro asistencias en nueve partidos disputados en la segunda división de Arabia Saudita.

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Tampoco fueron tomados en cuenta los legionarios Bryan Acosta, David Ruiz, Getsel Montes, Carlos Pineda y Andy Nájar; aunque este último fue por decisión personal.

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A la lista de ausentes también se unen José Mario Pinto, Luis “Buba” López, Alexy Vega, Franklin Flores, Devron García, Marcelo Santos y Yustin Arboleda, considerando que con Rueda eran llamados de forma regular.

Así quedó la convocatoria

Porteros: Luis Ortíz, Edrick Menjívar, Alex Güity

Defensas: Clinton Bennet, Christopher Meléndez, Denil Maldonado, Julián Martínez, Darlin Mencía, Giancarlo Sacaza, Joseph Rosales, Kevin Guity y Luis Vega.

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Mediocampistas: Kervin Arriaga, Jorge Álvarez, Rigoberto Rivas, Deiby Flores, Leandro Padilla, Edwin Rodríguez y Alejandro Reyes.

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Delanteros: Dereck Moncada, Luis Palma, Erick Puerto, Alenis Vargas, Jorge Benguché, Mike Arana, Exon Arzú, y Rigoberto Rivas.

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