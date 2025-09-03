Motagua confirma la gravedad de la lesión de uno de sus pilares que brilló contra Saprissa: ¿Enfrentará a Alajuelense?

Motagua parece vivir momentos de recuperación tras la contratación del director técnico español, Javier López.

Bajo el mandato del ex Antigua de Guatemala las Águilas se aseguraron la clasificación en Copa Centroamericana al eliminar a Saprissa y en Liga Nacional repuntaron con la victoria en el clásico ante Real España.

Sin embargo, una de sus figuras tuvo que salir del encuentro y fue trasladado a un centro asistencial para determinar la gravedad de su lesión.

Publicidad

Publicidad

ver también La tajante decisión de Reinaldo Rueda antes de enfrentar a Haití y que manda un claro mensaje a Nicaragua

Motagua confirma la gravedad de la lesión de una figura

Lo cierto es que en el campamento del ´Ciclón´ se intuía que la lesión del mediocampista Oscar Padilla Discua podría ser de gravedad y se temía por su presencia de cara a los duelos ante Liga Deportiva Alajuelense.

Si bien en algún momento se especuló con una posible fractura, lo cierto es que el contención contó con suerte y zafó de ese golpe.

Publicidad

Discua, 31 años, podrá estar sin problemas en los próximos partidos de Motagua tanto en Liga como en Copa ya que solo sufrió un traumatismo.

Publicidad

Fue el propio club que lo confirmó mediante un comunicado: “Lesión de Discua no es grave: Los servicios médicos de Motagua confirmaron que el mediocampista Oscar Discua podría estar disponible para el próximo partido liguero contra el Choloma“, aseguraron.

Publicidad

Tweet placeholder

ver también El resurgir de Luis Palma: La importante distinción que recibió que ilusiona a Honduras para la Eliminatoria

¿Cuándo enfrentará Motagua a Alajuelense?

La baja hubiese sido muy sensible para López en su esquema titular ya que Padilla Discua ha sido titular en los 4 encuentros que ha dirigido.

Publicidad

Publicidad

Lo cierto es que su recuperación es una gran noticia ya que Motagua está a 20 días de abrir la llave copera ante Alajuelense.

Azules y Manudos se verán las caras en los cuartos de final de la Copa CA el próximo martes 23 de septiembre en Costa Rica.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad