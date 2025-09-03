Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Motagua confirma la gravedad de la lesión de uno de sus pilares que brilló contra Saprissa: ¿Enfrentará a Alajuelense?

El Ciclón Azul busca trascender a nivel internacional e intentará eliminar al bicampeón de Centroamérica.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Motagua confirma la gravedad de la lesión de uno de sus pilares que brilló contra Saprissa: ¿Enfrentará a Alajuelense?
Motagua confirma la gravedad de la lesión de uno de sus pilares que brilló contra Saprissa: ¿Enfrentará a Alajuelense?

Motagua parece vivir momentos de recuperación tras la contratación del director técnico español, Javier López.

Bajo el mandato del ex Antigua de Guatemala las Águilas se aseguraron la clasificación en Copa Centroamericana al eliminar a Saprissa y en Liga Nacional repuntaron con la victoria en el clásico ante Real España.

Sin embargo, una de sus figuras tuvo que salir del encuentro y fue trasladado a un centro asistencial para determinar la gravedad de su lesión.

Publicidad
La tajante decisión de Reinaldo Rueda antes de enfrentar a Haití y que manda un claro mensaje a Nicaragua

ver también

La tajante decisión de Reinaldo Rueda antes de enfrentar a Haití y que manda un claro mensaje a Nicaragua

Motagua confirma la gravedad de la lesión de una figura

Lo cierto es que en el campamento del ´Ciclón´ se intuía que la lesión del mediocampista Oscar Padilla Discua podría ser de gravedad y se temía por su presencia de cara a los duelos ante Liga Deportiva Alajuelense.

Si bien en algún momento se especuló con una posible fractura, lo cierto es que el contención contó con suerte y zafó de ese golpe.

Publicidad

Discua, 31 años, podrá estar sin problemas en los próximos partidos de Motagua tanto en Liga como en Copa ya que solo sufrió un traumatismo.

Fue el propio club que lo confirmó mediante un comunicado: “Lesión de Discua no es grave: Los servicios médicos de Motagua confirmaron que el mediocampista Oscar Discua podría estar disponible para el próximo partido liguero contra el Choloma, aseguraron.

Publicidad
Tweet placeholder
El resurgir de Luis Palma: La importante distinción que recibió que ilusiona a Honduras para la Eliminatoria

ver también

El resurgir de Luis Palma: La importante distinción que recibió que ilusiona a Honduras para la Eliminatoria

¿Cuándo enfrentará Motagua a Alajuelense?

La baja hubiese sido muy sensible para López en su esquema titular ya que Padilla Discua ha sido titular en los 4 encuentros que ha dirigido.

Publicidad

Lo cierto es que su recuperación es una gran noticia ya que Motagua está a 20 días de abrir la llave copera ante Alajuelense.

Azules y Manudos se verán las caras en los cuartos de final de la Copa CA el próximo martes 23 de septiembre en Costa Rica.

Publicidad
Tweet placeholder
“Llevo 11 años jugando y es la primera vez que me pasa”: figura de Olimpia revela la decisión de Eduardo Espinel que lo incomoda

ver también

“Llevo 11 años jugando y es la primera vez que me pasa”: figura de Olimpia revela la decisión de Eduardo Espinel que lo incomoda

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Panamá recibe la noticia de la Concacaf que golpea a Guatemala y El Salvador
Panama

Panamá recibe la noticia de la Concacaf que golpea a Guatemala y El Salvador

Alajuelense queda expuesto ante los ojos de Concacaf
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense queda expuesto ante los ojos de Concacaf

Figura de Saprissa aterriza en el equipo que nadie imaginaba
Deportivo Saprissa

Figura de Saprissa aterriza en el equipo que nadie imaginaba

Pusieron en jaque el futuro de Paté Centeno en San Carlos: "Hay que tomar decisiones"
Costa Rica

Pusieron en jaque el futuro de Paté Centeno en San Carlos: "Hay que tomar decisiones"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo