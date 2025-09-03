“Llevo 11 años jugando y es la primera vez que me pasa”: figura de Olimpia revela la decisión de Eduardo Espinel que lo incomoda

El Club Olimpia Deportivo perdió el clásico y el liderato del Torneo Apertura 2025 luego de sucumbir ante Marathón el pasado fin de semana.

Además de las bajas por la convocatoria de la Selección de Honduras, el encuentro tampoco estuvo presente uno de los referentes del plantel, Michaell Chirinos.

¿Qué fue lo que dijo Michael Chirinos sobre su momento en Olimpia?

Chirinos, presumiblemente el último gran ídolo del olimpismo, reveló su incomodidad con el DT, Eduardo Espinel.

El ´Diablito´ habló en conferencia de prensa y contó como está viviendo este semestre en donde ha perdido su lugar en el XI titular.

“Después de la lesión me ha costado un poco, también es cierto que no he tenido muchos minutos para agarrar ritmo de juego, de competitividad que quiero”, comenzó contando.

Chirinos también aceptó que el parón de Selecciones por Fecha FIFA podría beneficiarle “esta semana creo que va a ser muy importante para mí y debo tomarla con seriedad para ponerme bien físicamente”.

El extremo, dos veces campeón y Balón de Oro de Copa Centroamericana con Olimpia, no se guardó y fue claro al detallar qué decisión de su técnico lo tiene incómodo.

“La verdad que me está costando un poco también porque no estoy jugando en mi posición: Llevo 11 años jugando fútbol profesional y es la primera vez que me pasa que no juego en mi posición. El profesor tiene sus razones, mira cosas que tal vez le pueda aportar al equipo”.

Chirinos en el actual semestre acumula 6 partidos y solo 139′ minutos disputados lo que ha traído ciertos roces con el entrenador uruguayo.

