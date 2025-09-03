Es tendencia:
El resurgir de Luis Palma: La importante distinción que recibió que ilusiona a Honduras para la Eliminatoria

El extremo hondureño parece estar recuperando su mejor versión e ilusiona a su país a días de iniciar la Eliminatoria.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Luis Palma ilusiona a Honduras.
Luis Palma ilusiona a Honduras.

Por talento y mentalidad, Luis Palma es uno de los llamados a marcar diferencia en Lech Poznań y en la Selección de Honduras.

El extremo ya ha demostrado que puede marcar la diferencia en noches grandes y eso es lo que buscará hacer este viernes ante Haití.

Si bien Palma Oseguera ha tenido un bajón en su nivel, todo parece indicar que está recuperando su mejor versión y comienza a ilusionar a Honduras.

Baja indefinda en Honduras: figura de Reinaldo Rueda enciende las alarmas y le puede costar el puesto en el Mundial

Baja indefinda en Honduras: figura de Reinaldo Rueda enciende las alarmas y le puede costar el puesto en el Mundial

¿Qué distinción recibió Luis Palma?

Este fin de semana el ´77´ anotó su segundo gol con la camiseta de Lech en el triunfo 2-1 ante Widzew Łódź.

El catracho abrió el marcador con un cabezazo mortal que le dio la ventaja a su equipo en el primer tiempo y puso a celebrar a la fanaticada.

Tweet placeholder

El gol de Luis Enrique fue el segundo que anota en partidos consecutivos por la liga de Polonia.

Su tanto y además buen rendimiento a lo largo del partido lo convirtió en uno de los mejores jugadores de la cancha, situación que no pasó desapercibida.

El ´Príncipe´ apareció en el equipo de la semana por segunda jornada seguida y, ahora por primera vez en la temporada, fue destacado por la misma Ekstraklasa.

Tweet placeholder
Giro inesperado: Reinaldo Rueda cambia los planes de Honduras para el Inicio de las Eliminatorias de Concacaf

Giro inesperado: Reinaldo Rueda cambia los planes de Honduras para el Inicio de las Eliminatorias de Concacaf

Además de estar en el mejor equipo, Luis Palma fue galardonado como el jugador de la jornada 7.

El catracho fue elegido por la misma liga como el jugador insignia lo que demuestra que comienza a marcar diferencia.

Por lo pronto el talentoso atacante se centrará en iniciar de la mejor manera en el equipo que dirige Reinaldo Rueda.

Lo cierto es que con el ritmo de juego que está teniendo, parecería que su mejor versión está saliendo a flote y esa es una gran noticia para el combinado 5 estrellas.

Cabe recordar que Luis Enrique Palma es el jugador con más participaciones de gol en el proceso Rueda: 6 goles y 5 asistencias lo que lo posicionan como el líder ofensivo de la H.

