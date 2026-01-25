Motagua causa revuelo en Boca Juniors y de esto le echan la “culpa” sobre el fichaje caído de Rodrigo Auzmendi

Cuando todo apuntaba que el nuevo destino de Rodrigo Auzmendi era el Boca Juniors en Argentina; el pase se cayó y en las últimas horas han surgido nuevos detalles cómo fue la negociación con el Banfield de Pedro Troglio.

De acuerdo a información publicada por el periodista argentino Luciano Cofano, Motagua también fue “protagonista” en las pláticas que Boca sostuvo con Banfield sobre Auzmendi.

El reporte indica a mitad de la semana anterior llamaron al presidente de Banfield, quien solicitó 2.5 millones de dólares por el 80% del pase de Rodrigo Auzmendi. Ante eso, Boca envió una contrapropuesta de 1.5 millones de dólares por el 100%.

La respuesta de Banfield fue clara, bajaron el precio a 2 millones de dólares por el 80% y fue en ese momento cuando el club que preside Juan Román Riquelme, decidió bajarse de la negociación.

¿Qué pasó con Motagua?

Es ahí cuando Motagua entra en cuestión debido a que Boca consideró que era una oferta bien hecha ya que es un jugador de 25 años y que hace seis meses estaba jugando en Honduras.

Además, el club Xeneize hizo saber que actualmente en Banfield no es titular indiscutido y además que había pagado a Motagua apenas 21 mil dólares por él.

Es decir, que Banfield había subido el precio de Rodrigo Auzmendi en un 100%, algo que Boca no miró con buenos ojos en la idea de sumar al delantero sudamericano.

Seguirá en Banfield

Ahora, Rodrigo Auzmendi continuará su carrera en el Banfield, equipo con el que el torneo anterior anotó cinco goles en su debut en la Primera División de Argentina.

Auzmendi de 1.91 de estatura, durante su paso en Honduras anotó 24 goles en 49 partidos.