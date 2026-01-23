“Boca le acaba de comunicar”: Rodrigo Auzmendi recibe la respuesta final por su fichaje que tenía a Honduras en vilo

Boca Juniors tomó una decisión definitiva en el mercado de pases y le comunicó oficialmente a Banfield que no avanzará en la contratación del delantero Rodrigo Auzmendi, cerrando así una negociación que había generado expectativa en los últimos días.

La principal razón que llevó al Xeneize a bajarse de la operación fue el alto costo económico de la ficha. Desde la dirigencia azul y oro consideraron excesiva la cifra de US$2 millones netos por el 100% del pase, monto solicitado por Banfield para liberar al atacante.

Aunque Auzmendi figuró en la órbita de Boca Juniors y su nombre fue analizado por el área deportiva, las conversaciones no lograron avanzar lo suficiente como para alcanzar un acuerdo, por lo que el club decidió retirarse formalmente de la negociación.

El delantero argentino había despertado interés por su proyección y rendimiento reciente, además de contar con experiencia en el fútbol centroamericano, ya que hace algunas temporadas militó en Motagua de Honduras, donde dejó una buena impresión.

Desde Banfield, la postura fue clara desde el inicio: no negociar por debajo del valor fijado, situación que terminó siendo un factor determinante para que Boca optara por explorar otras alternativas en el mercado de atacantes.

De esta manera, Rodrigo Auzmendi continuará ligado al Taladro, mientras que Boca Juniors seguirá ajustando su planificación deportiva en busca de un refuerzo ofensivo que se adapte mejor a sus condiciones económicas y deportivas para la temporada.