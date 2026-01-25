Jugó para Saprissa, anotó un golazo en Honduras y ahora todos piden que le entreguen el Puskás 2026

El futbolista hondureño Darixon Vuelto ya está siendo protagonista en la Liga Nacional de Honduras y lo hizo con un tremendo golazo en la victoria 2-0 del Real España de Jeaustin Campos sobre el Olancho FC.

Todo ocurrió al minuto 41 del encuentro en una jugada por la derecha en la que Edson Palacios envió un centro al borde del área que llegó hasta la zurda de Darixon Vuelto, quien remató sin pensarlo dos veces.

Era un balón complicado de rematar, pero Vuelto hizo una acrobacia perfecta para que el balón fuera directo a la portería defendida por Harold Fonseca de Los Potros.

Tras la anotación, el gol de Darixon Vuelto comenzó a circular en las redes sociales, donde los medios y aficionados aseguraron que debería ser nominado para el premio Puskás 2026.

Así fue el golazo de Darixon Vuelto

Jugó para el Saprissa

Cabe recordar que, Darixon Vuelto jugó para el Saprissa en el fútbol de Centroamérica; club al que llegó en calidad de préstamo en 2022 procedente de Real España.

Sin embargo, su paso fue breve y apenas seis meses después retornó a Honduras debido a su bajo rendimiento en suelo tico en el que apenas disputó nueve partidos sin lograr anotar.