Mientras no lo convocan a la Selección de Honduras, Marathón recibe esta notificación de Rubilio Castillo: “No estoy cómodo”

El futuro de Rubilio Castillo está más pronto a resolverse y todo indica que continuará vistiendo la camisa de Marathón por los próximos torneos, aunque falta que el acuerdo con el presidente Daniel Otero se haga oficial.

Luego de su doblete en la última jornada ante Victoria, el exdelantero de Motagua aseguró que desea continuar jugando en el Monstruo Verde, deseo que también tiene la directiva de mantener al goleador.

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Cabe recordar que “Rubigol” es uno de los afectados por José Francisco Molina que no consideró a ningún jugador de Marathón para la primera convocatoria con la Selección de Honduras.

“Las conversaciones están. Vamos a ver qué dice Dios. Yo me siento muy contento acá. Tampoco creo que habrá tantos problemas por ellos. Solo es ponernos de acuerdo con el presidente. Saber que él sabe que quiero seguir. Él sabe que este proyecto me gustó mucho. Así que ellos también ya me manifestaron que quieren que yo siga“, dijo Rubilio Castillo.

Y agregó: “Así que esperemos qué es lo que pasa en los próximos días. Y manejarlo con tranquilidad, sabiendo que no tenemos que salirnos del enfoque. Si se da, pues contento, porque obviamente quiero seguir. Y si no, pues ver posibilidades”.

No está cómodo, está feliz

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Por otro lado, el atacante aseguró que la palabra comodidad no existe en su vocabulario, al tiempo que admitió sentirse contento en Marathón, club con el que busca coronarse campeón.

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“No cómodo, la comodidad no es parte de mi vocabulario, pero sí, estoy contento, estoy feliz. No es fácil jugar aquí porque es un equipo grande, las exigencias del público. Obviamente, para eso nos preparamos día a día; sabemos que la institución, tanto la afición como nosotros, nos merecemos más”, cerró.

Rubilio Castillo celebrando una anotación con Henry Figueroa. Foto: CD Marathón.