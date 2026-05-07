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Entre Alajuelense o salir al extranjero: Carlos Vela da pistas sobre la decisión que Ronald Matarrita tomaría con su futuro

Alajuelense ya comunicó públicamente cuál es su postura sobre el futuro de Ronald Matarrita.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El lateral manudo termina su contrato en junio.
© Prensa AlajuelenseEl lateral manudo termina su contrato en junio.

Con la Liga Deportiva Alajuelense eliminado y con la planilla de vacaciones, la directiva manuda se encarga de planificar el primer semestre de la temporada 2026-27. Mientras busca el sucesor de Óscar Ramírez, define el futuro de diferentes jugadores.

Carlos Vela será el encargado del armado de la planilla en conjunto con el entrenador que designe para el Apertura 2026. El gerente deportivo, antes de la llegada del nuevo DT, ya se anticipa a negociar con aquellos jugadores que terminan su contrato.

Uno de ellos es Ronald Matarrita, un futbolista muy querido por los aficionados manudos. Todos quieren que el lateral izquierdo continúe en la institución, ya que ha sido uno de los más regulares en toda la temporada. Tanto en el anterior semestre como en el actual.

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Desde Alajuelense, la intención es renovar el contrato que finaliza el mes de junio. Así lo aseguró el gerente deportivo: “Hay conversaciones previas desde antes de que terminase el campeonato. Ha sido constante, ha estado entre el 60-70% de los minutos jugados. Ha sido pieza importante. Se mantuvo en un rendimiento estable este semestre“.

La postura que tomaría Ronald Matarrita sobre su futuro en Alajuelense

Además de esta intención que tiene la Liga de extender el vínculo, Vela también comentó que Matarrita está en la misma sintonía: “Hay conversaciones actuales, podría firmar por otro club, pero es interés mutuo de continuar la relación y mantenerse en el club“.

Por este motivo, hay grandes posibilidades de que Ronald Matarrita continúe en el club rojinegro. Sería una muy buena noticia para los aficionados y también para el próximo director técnico, ya que el lateral ha sido importante en todo este tiempo.

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En resumen

  • Carlos Vela confirmó negociaciones para renovar el contrato de Ronald Matarrita con Alajuelense.
  • El lateral Ronald Matarrita disputó entre el 60% y 70% de los minutos esta temporada.
  • Existe un interés mutuo para extender el vínculo que finaliza en el mes de junio.

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