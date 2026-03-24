José Francisco Molina lo define: el sorprendente 11 que presentaría la Selección de Honduras ante Perú

José Francisco Molina dirigió este día su primer entrenamiento al frente de la Selección de Honduras; siendo este el primer contacto con los 26 convocados para enfrentar el duelo amistoso ante Perú.

Uno de los centros de alto rendimiento del Atlético de Madrid, ubicado en Segovia, España, fue el terreno donde los seleccionados comenzaron sus trabajos con miras al Mundial 2030.

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Entre las sorpresas de la convocatoria de Molina están Darlin Mancía, Giancarlo Zacaza, Leandro Padilla, Alenis Vargas y Mike Arana; jugadores que, si bien no serán titulares, podrían sumar minutos el próximo 31 de marzo.

La estrategia de José Molina descrita por Jesús Casas a Fútbol Centroamérica se caracteriza por ser un fútbol equilibrado, con jugadores de buen pie que ataquen y colaboren en defensa.

José Francisco Molina dirigiendo su primer entrenamiento en Segovia. Foto: FFH.

En ese contexto, tras el primer entrenamiento de La H en España, ya existen señales del primer 11 que presentaría el estratega en busca de su primer triunfo ante Perú de Mano Menezes.

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En el papel, la formación estaría conformada por un parado 4-5-1 con Luis Palma y Dereck Moncada bien abiertos por los costados y que se podría convertir en 4-3-3 cuando Honduras ataque.

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El posible11 titular de Honduras

Portero: Edrick Menjívar

Defensas: Cristopher Mélendez, Denil Maldonado, Luis Vega y Joseph Rosales

Mediocampistas: Deiby Flores, Jorge Álvarez y Kervin Arriaga

Delanteros: Luis Palma, Jorge Benguché y Dereck Moncada

El posible 11 de Perú

Portero: Pedro Gallese

Defensas: Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López

Mediocampistas: Erick Noriefa, Yoshimar Youtún y André Carillo

Delanteros: Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Ale Varela.