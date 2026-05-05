El histórico castigo que sacaría al Marathón de San Pedro Sula justo antes de enfrentar al Olimpia

Lo que debía ser una fiesta deportiva en el inicio de las triangulares del Clausura 2026 se ha convertido en un dolor de cabeza para el Marathón.

Tras los violentos incidentes ocurridos el pasado fin de semana en el clásico sampedrano contra Real España, la Comisión de Disciplina analiza aplicar sanciones severas que dejarían al Monstruo Verde sin su casa y sin su gente.

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A pesar de que Marathón se llevó la victoria por la mínima (1-0), el ambiente fue hostil desde temprano. El partido estuvo marcado por la tensión, con dos expulsiones tempranas en el lado de Real España (Nixon Cruz y Anfronit Tatum). Sin embargo, lo más grave ocurrió fuera del campo.

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Marathón sería sacado de su estadio

Peleas entre barras: Al finalizar el encuentro, grupos de aficionados de ambos equipos se enfrentaron a pedradas en las afueras del Estadio Yankel Rosenthal.

Al finalizar el encuentro, grupos de aficionados de ambos equipos se enfrentaron a pedradas en las afueras del Estadio Yankel Rosenthal. Ruptura del “Tratado de Paz”: Las autoridades lamentaron que se ignoraran los acuerdos de no agresión que se habían pactado previamente entre las barras organizadas de la ciudad.

Las autoridades lamentaron que se ignoraran los acuerdos de no agresión que se habían pactado previamente entre las barras organizadas de la ciudad. Inseguridad: Estos hechos han provocado que la Comisión de Disciplina considere que el estadio no garantiza la seguridad necesaria para partidos de alto riesgo.

La Comisión someterá a votación en las próximas horas las siguientes medidas: Marathón tendría que buscar una sede alterna fuera de San Pedro Sula para sus próximos compromisos.

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Se habla de la posibilidad de jugar a puertas cerradas para evitar nuevos enfrentamientos. Como es costumbre en estos casos, el club también recibiría un fuerte golpe financiero.

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Esta noticia cae como balde de agua fría para la directiva y la afición verdolaga, ya que el próximo partido programado en el Yankel Rosenthal es, nada más y nada menos, que contra el Olimpia (programado tentativamente para el 15 de mayo).

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Perder la localía o el apoyo de su público en un duelo tan decisivo contra los “leones” podría complicar seriamente las aspiraciones de Marathón en esta fase final del torneo. Por ahora, el club está a la espera del fallo oficial, mientras el fútbol hondureño vuelve a verse manchado por la violencia en las gradas.