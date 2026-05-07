La afición de Saprissa pidió el despido de su padre, es una de las promesas del fútbol tico y ahora podría llegar a Tibás

Pensando en el próximo torneo, Saprissa apunta a una promesa que tuvo a su padre trabajando en el morado durante varios años.

En Deportivo Saprissa, el mercado de fichajes empieza a tomar forma, aunque no de la manera que muchos aficionados imaginaban. Mientras en otros torneos el morbo pasaba por figuras internacionales o bombazos mediáticos, esta vez el mensaje desde la dirigencia fue mucho más claro: apostar por juventud, proyección y movimientos selectivos.

El propio Roberto Artavia adelantó hace pocos días que no esperan una revolución en la plantilla ni la llegada de grandes estrellas. La idea del club es reforzar posiciones específicas y potenciar futbolistas jóvenes que puedan crecer dentro de la estructura morada.

¿Cuál es el nuevo refuerzo de Saprissa?

Y justamente bajo esa línea aparece un nombre que empieza a generar muchísimo ruido en Tibás. Según reveló el medio “La Cueva del Monstruo”, Saprissa ya habría llegado a un acuerdo con Guadalupe FC para incorporar a Gian Mauro Morera.

El mediocampista de apenas 20 años disputó 15 partidos durante el Clausura 2026 y marcó un gol, dejando una imagen interesante dentro de un Guadalupe que terminó descendiendo, pero que volvió a mostrar talento joven con proyección.

Gian Mauro sería nuevo jugador de Saprissa. (Foto: La Cueva del Monstruo)

¿Qué pasó con el padre de Gian Mauro Morera en Saprissa?

Sin embargo, lo que convierte esta posible llegada en una historia mucho más llamativa es el apellido. Gian Mauro es hijo de Pierluigi Morera, personaje muy conocido dentro del entorno saprissista.

Publicidad

Publicidad

Pierluigi tuvo un paso importante por el club, tanto como futbolista como preparador físico, aunque también quedó marcado por una etapa muy polémica en 2022. En aquel momento, la enorme cantidad de lesiones dentro del plantel provocó una reacción muy fuerte de la afición morada.

La situación escaló tanto que incluso se hizo viral el hashtag “#FueraPierluigi”, impulsado por aficionados que responsabilizaban al cuerpo físico del mal momento que atravesaba el equipo. Fue una etapa de muchísima tensión dentro del entorno tibaseño.

Publicidad

El pedido de renuncia de los aficionados de Saprissa a Pierluigi Morera. (Foto: X)

Publicidad

Por eso, el posible arribo de su hijo genera inevitablemente una mezcla extraña de recuerdos, morbo y expectativa. Porque mientras algunos aficionados todavía tienen presente aquella polémica, otros consideran que Gian Mauro no tiene absolutamente nada que ver con lo sucedido años atrás.

Publicidad

ver también Mientras en Alajuelense ganaba 20 mil dólares, esto le pagará Saprissa a Joel Campbell para romper el mercado de fichajes

Dentro de Saprissa lo observan como una apuesta de futuro. Un volante con buenas condiciones técnicas, capacidad física y margen de crecimiento, exactamente el tipo de perfil que la dirigencia pretende potenciar en esta nueva etapa.

Datos Claves

Gian Mauro Morera llega al Deportivo Saprissa proveniente del Guadalupe FC con 20 años.

llega al Deportivo Saprissa proveniente del Guadalupe FC con 20 años. 15 partidos y 1 gol registró el mediocampista durante el torneo Clausura 2026.

registró el mediocampista durante el torneo Clausura 2026. Pierluigi Morera, su padre, fue preparador físico del Saprissa en el año 2022.

Publicidad