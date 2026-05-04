Javier Tebas sorprende a la Liga Nacional y revelan la razón de su sorpresiva visita a Honduras

La Liga Nacional de Honduras anunció este día que recibirá la sorpresiva visita del presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien estará presente en el país este martes 5 de mayo.

El presidente de la liga hondureño, Jorge Herrera contó a Deportes TVC que la visita de Tebas se da en el marco del desarrollo del foro de las ligas, donde estará dando una conferencia sobre “la importancia del desarrollo de los campeonatos domésticos en las ligas”.

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“Tenemos el foro de ligas y hemos hecho la invitación al presidente de la LaLiga de España a Javier Tebas en Honduras. Aceptó nuestra invitación y lo tendremos mañana, tendrá una participación en el foro y tendrá una reunión con los presidentes de la liga hondureña”, contó Herrera.

Al mismo tiempo, indicó que se tratan de acercamientos con el objetivo de internacionalizar el fútbol y encontrar convenios de apoyo a la mejor del deporte en Honduras.

“Son acercamientos que necesitamos en el fútbol hondureño para celebrar algún tipo de convenio o apoyo al fútbol hondureño y también apoyar, en la medida que podamos, al fútbol español”, aseguró.

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El comunicado de la Liga Nacional

La Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras anuncia con entusiasmo que el Presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, ha aceptado oficialmente la invitación realizada por nuestra institución para entablar una relación de cooperación bilateral entre ambas ligas.

Asimismo, se informa que Javier Tebas visitará Honduras el próximo 5 de mayo en la ciudad de Tegucigalpa, donde se desarrollarán reuniones oficiales orientadas a fortalecer este acercamiento institucional y a explorar acciones conjuntas en beneficio del crecimiento, modernización y proyección internacional del fútbol hondureño.

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Este importante paso confirma que nuestra Liga Nacional sigue avanzando con visión, compromiso y apertura hacia alianzas estratégicas que generen valor para nuestros clubes, nuestra competencia y nuestra afición.

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El fútbol hondureño tiene motivos para creer en grande.