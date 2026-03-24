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José Francisco Molina llega con cinco refuerzos: los integrantes de su cuerpo técnico en la Selección de Honduras

José Francisco Molina ya trabaja con todo su cuerpo técnico y se han confirmado los nombres de los integrantes.

José Rodas

Por José Rodas

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José Francisco Molina no llega solo a la Selección de Honduras.
José Francisco Molina no llega solo a la Selección de Honduras.

La Selección de Honduras va definiendo todo para el nuevo proceso mundialista. Este 24 de marzo se ha confirmado el cuerpo técnico de José Francisco Molina, quien pronto hará su debut con la Bicolor.

Honduras ya tuvo su primer entrenamiento bajo el mando del nuevo DT, y se han confirmado los miembros que faltaban, quienes acompañarán a Molina en el banquillo.

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El preparador físico será Sergio García, quien ha desarrollado su carrera en clubes del fútbol español, con pasos por estructuras de formación y equipos profesionales ligados al alto rendimiento. Ha trabajado en planificación de cargas, prevención de lesiones y mejora del estado físico competitivo en instituciones del balompié ibérico.

Como preparador de porteros estará Fran Martínez, quien tiene una larga trayectoria en diferentes academias del fútbol europeo. Se destaca especialmente en lo técnico y táctico.

Uno de sus asistentes será Jovi Carrascosa, quien ya tuvo etapas en el Getafe CF y el Real Valladolid, participando en labores de análisis, estrategia y conducción de grupo.

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El otro asistente es Igor Tasevski, un serbio que ya ha estado en Honduras y es uno de los hombres de total confianza de José Francisco Molina. Por ahora, no hay ningún hondureño en el cuerpo técnico.

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Cuerpo técnico de Honduras:

  • Entrenador: José Francisco Molina (nacionalidad española).
  • Preparador físico: Sergio García (nacionalidad española).
  • Preparador de porteros: Fran Martínez (nacionalidad española).
  • Asistente técnico: Jovi Carrascosa (nacionalidad española).
  • Asistente técnico: Igor Tasevski (nacionalidad serbia).
  • Director deportivo: Francis Hernández (nacionalidad española).
Igor Tasevski ya había llegado a Honduras junto a José Francisco Molina.

Igor Tasevski ya había llegado a Honduras junto a José Francisco Molina.

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