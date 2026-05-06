Comunicaciones vs. Xelajú MC: a qué hora juegan y dónde ver la semifinal de ida del Clausura 2026

Conozca día, horario y dónde mirar a Comunicaciones vs. Xelajú MC por el partido de ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

Los juegos de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala continuarán este jueves, cuando Comunicaciones reciba la visita de Xelajú MC en el estadio Cementos Progreso, en un encuentro que ya tiene una gran rivalidad.

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Los cremas llega de menos a más, luego de salvar la categoría están motivados y más tras dejar en el camino al bicampeón Antigua GFC, por otra parte, los súper chivos buscan confirmar que fueron el mejor equipo de la fase de clasificación.

A qué hora juegan Comunicaciones vs. Xelajú MC

Comunicaciones y Xelajú MC se enfrentarán este jueves 7 de mayo, a las 8:00 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio Cementos Progreso

Dónde mirar EN VIVO el partido de Comunicaciones vs. Xelajú MC

Este juego de ida por las semifinales del Clausura 2026 se podrá ver en suelo chapín a través de Tigo Sports y en Canal 11 de Albavisión.

Cómo llegan los Cremas

El equipo que dirige Marco Antonio El Fantasma Figueroa logró salvarse del descenso en la fase de clasificación y logró terminar en el cuarto lugar de la tabla. En los cuartos de final le remontó un 3-2 a Antigua GFC y lo eliminó tras vencerlo 2-0 en la vuelta, por lo que ahora intentará repetir lo mismo ante los chivos.

Cómo llegan los Chivos

Los quetzaltecos que están al mando de Roberto Hernández Ayala fueron los ganadores de la fase de clasificación, aunque en las instancias finales se han visto afectados por las lesiones como la de sus porteros Rubén Darío Silva y Nery Lobos, por lo que la responsabilidad ha caído en el joven Estuardo Chang que por lo menos ante Marquense no tuvo mayores problemas.

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Cuál es el criterio de desempate

El equipo que gane en el global avanzará a la siguiente fase, si hay empate en el agregado clasificará el mejor ubicado en la tabla en la etapa de clasificación, que en este caso es Xelajú (primer lugar).