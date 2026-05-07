El Clausura 2026 podría ser el último campeonato en jugarse como se lo conoce ya desde hace varios años.

El campeonato nacional de Costa Rica podría cambiar para la próxima temporada. La Liga Promérica tal como se la conoce en la actualidad y desde hace mucho tiempo puede modificar su formato. Éste podría estrenarse en el Apertura 2026.

Según la última información del periodista Yashin Quesada, la Unafut le presentó un nuevo formato a los diferentes clubes que integran hoy la máxima categoría del campeonato tico.

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Así se podría jugar el Apertura 2026 de la Liga Promérica

El campeonato constaría de una fase regular en la que se cruzarán todos contra todos a ida y vuelta. Esta primera etapa se mantendría igual a cómo se lleva a cabo actualmente. El cambio se analiza para después de los 18 partidos que jugará cada equipo.

Los ubicados del primer al quinto lugar clasificarán a los Playoff de Campeonato. Estos cinco equipos jugarán por el título. Cada club jugará nuevamente en dos oportunidades contra los rivales que accedieron a esta instancia. En total, serían ocho partidos más sumados a los 18 de la fase regular. El que acumule más puntos será el campeón.

Los que finalicen del sexto al décimo puesto pelearán por el descenso en una etapa llamada Playout de Descenso. El equipo que sume la menor cantidad de puntos bajará a la Liga de Ascenso.

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Los cambios que provocaría este nuevo formato en Costa Rica

Con este nuevo formato, se le pondría fin a las series de eliminación directa. También se quitaría la Gran Final. Además, otro de los cambios es que todos los equipos jugarían la misma cantidad de partidos, ya sea por el título o por el descenso. Todos tendrían que disputar 26 juegos.

En resumen

Unafut presentó un nuevo formato de competencia para la Liga Promérica del Apertura 2026 .

presentó un nuevo formato de competencia para la del . El campeonato eliminaría la Gran Final y las series de eliminación directa por Playoffs .

y las series de eliminación directa por . Los equipos jugarán 26 partidos totales bajo un sistema de fase regular y cuadrangulares.