Tras la salida de Machillo Ramírez, Jeaustin Campos surgió como opción para Alajuelense y en la Liga ya dieron una respuesta clara.

Liga Deportiva Alajuelense continúa en la búsqueda de un nuevo entrenador que asuma el reto de reemplazar a Óscar Ramírez. Entre los nombres que han surgido como posibles candidatos aparece el de Jeaustin Campos.

En medio de las especulaciones, Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, se pronunció sobre el tema y confirmó si Jeaustin Campos realmente es una opción para convertirse en el próximo técnico del conjunto rojinegro.

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¿Qué dijo Carlos Vela sobre la posibilidad de fichar a Jeaustin Campos?

El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, confirmó directamente que Jeaustin Campos no está siendo contemplado como una de las opciones y dejó claro que Alajuelense trabaja con rapidez y mucho análisis para definir a su nuevo entrenador.

Según explicó el gerente deportivo rojinegro, la intención es tomar una decisión en poco tiempo, pero sin apresurarse de manera irresponsable.

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“No quiero profundizar mucho, obviamente es un técnico que ha ganado muchos títulos, y sabemos lo que representa en el fútbol costarricense, pero hoy en ese sentido, no está siendo contemplado como una de las opciones“, afirmó Carlos Vela para Tigo Sports.

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¿Cuándo se nombraría al nuevo DT de Alajuelense?

Carlos Vela explicó que Alajuelense trabaja para definir a su nuevo entrenador lo antes posible, aunque dejó claro que el club no quiere apresurarse en una decisión tan importante.

El gerente deportivo aseguró que el proceso se está realizando con mucho análisis y espera que durante las próximas semanas ya quede confirmado el técnico que tomará las riendas del equipo rojinegro.

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Carlos Vela debe decidir y pronto. (LDA)

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“La intención es hacer un proceso ágil. Creo que es importante que tengamos esas certezas para la toma de decisiones que siguen“, comentó Carlos Vela.

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“No es una cosa menor, es un proceso que estamos haciendo con el mayor análisis posible y tomándonos los tiempos adecuados para que sea una decisión certera y adecuada para el club“, afirmó.

“Yo esperaría, ojalá, que para las siguiente semanas tengamos esa decisión ya tomada y definida“, sentenció Carlos Vela en Tigo Sports.

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